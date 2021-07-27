Минимум усилий и максимум вкуса: как приготовить аппетитный кабачковым завтрак

Кабачковые оладьи
Ингредиенты:
кабачок - 2 шт.,
яйцо - 3 шт.,
сыр - 100 г,
укроп или петрушка - по вкусу,
мука - 3 ст. л.,
чеснок - зубец,
перец, соль - по вкусу.
Приготовление:
Кабачки помыть и измельчить блендером. Посолить, перемешать и оставить на 10 минут. Отжать сок. Добавить яйца, чеснок, муку, мелко натертый сыр и перемешать. Разогреть сковороду с растительным маслом. Выложить тесто ложкой и обжарить кабачковые оладьи на среднем огне под крышкой до золотистой корочки. Подать со сметаной или йогуртом.
Омлет с цуккини
Ингредиенты:
яйцо - 2 шт.,
сметана - 2 ст. л.,
пармезан - 50 г,
масло - 2 ст. л.,
кабачок - 1 шт.,
лук - 1 шт.,
зелень - по вкусу,
перец, соль - по вкусу.
Приготовление:
Кабачок натереть на крупной терке. Нарезать лук и обжарить до прозрачности. Добавить кабачок и готовить в течение 5 мин. В миске смешать яйца со сметаной, зеленью, специями до однородности. В сковороду добавить омлетную массу и готовить 5-7 минуты под крышкой. Посыпать тертым пармезаном. Готовый омлет выложить на тарелку и посыпать измельченной зеленью.
Кабачковые маффины
Ингредиенты:
цуккини - 1 шт.,
мука - 1 ст.,
яйцо - 1 шт.,
молоко - 130 мл.,
масло - 50 г,
миндаль - 30 г,
разрыхлитель - 10 г,
сахар - 1 ст. л.,
соль - щепотка,
миндальные лепестки - по вкусу.
Приготовление:
Кабачок натереть на крупной терке. Миндальный орех подсушить и измельчить. Смешать тертый кабачок, орехи, просеянную муку, разрыхлитель и соль. Соединить яйцо, молоко, растопленное сливочное масло, сахар и взбить миксером. Добавить молочную и кабачковую массу и перемешать. Поместить тесто в смазанные сливочным маслом формочки для выпекания. Готовить в разогретой до 180 С духовке 25-30 минут. Готовое блюдо украсить миндальными лепестками.
Утро выходного дня особенное и долгожданное. Поэтому проводить часы на кухне за плитой не хочется никому. Для ценителей быстрых и вкусных завтраков мы подобрали три вкусных и сытных блюда, которые покорят всех членов семьи. На приготовление необходимо не более 15 мин.
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