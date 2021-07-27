Минимум усилий и максимум вкуса: как приготовить аппетитный кабачковым завтрак

Разнообразить обычный завтрак можно с помощью кабачка. Этот овощ вкусный не только жареный кольцами или запеченный в духовке. Кроме этого готовят множество полезных и оригинальных блюд. С которых можно начать свое утро, или завершить день.

Автор: Les Bourgeonniers from Pexels В кабачках присутствуют витамины групп А, В, С, Н, PP и знаменитый витамин молодости - Е.

Кабачковые оладьи

Ингредиенты:

кабачок - 2 шт.,

яйцо - 3 шт.,

сыр - 100 г,

укроп или петрушка - по вкусу,

мука - 3 ст. л.,

чеснок - зубец,

перец, соль - по вкусу.

Приготовление:

Кабачки помыть и измельчить блендером. Посолить, перемешать и оставить на 10 минут. Отжать сок. Добавить яйца, чеснок, муку, мелко натертый сыр и перемешать. Разогреть сковороду с растительным маслом. Выложить тесто ложкой и обжарить кабачковые оладьи на среднем огне под крышкой до золотистой корочки. Подать со сметаной или йогуртом.

Омлет с цуккини

Ингредиенты:

яйцо - 2 шт.,

сметана - 2 ст. л.,

пармезан - 50 г,

масло - 2 ст. л.,

кабачок - 1 шт.,

лук - 1 шт.,

зелень - по вкусу,

перец, соль - по вкусу.

Приготовление:

Кабачок натереть на крупной терке. Нарезать лук и обжарить до прозрачности. Добавить кабачок и готовить в течение 5 мин. В миске смешать яйца со сметаной, зеленью, специями до однородности. В сковороду добавить омлетную массу и готовить 5-7 минуты под крышкой. Посыпать тертым пармезаном. Готовый омлет выложить на тарелку и посыпать измельченной зеленью.

Кабачковые маффины

Ингредиенты:

цуккини - 1 шт.,

мука - 1 ст.,

яйцо - 1 шт.,

молоко - 130 мл.,

масло - 50 г,

миндаль - 30 г,

разрыхлитель - 10 г,

сахар - 1 ст. л.,

соль - щепотка,

миндальные лепестки - по вкусу.

Приготовление:

Кабачок натереть на крупной терке. Миндальный орех подсушить и измельчить. Смешать тертый кабачок, орехи, просеянную муку, разрыхлитель и соль. Соединить яйцо, молоко, растопленное сливочное масло, сахар и взбить миксером. Добавить молочную и кабачковую массу и перемешать. Поместить тесто в смазанные сливочным маслом формочки для выпекания. Готовить в разогретой до 180 С духовке 25-30 минут. Готовое блюдо украсить миндальными лепестками.

Утро выходного дня особенное и долгожданное. Поэтому проводить часы на кухне за плитой не хочется никому. Для ценителей быстрых и вкусных завтраков мы подобрали три вкусных и сытных блюда, которые покорят всех членов семьи. На приготовление необходимо не более 15 мин.