Ленивые завтраки для субботнего утра: как приготовить простые и вкусные блюда на скорую руку

Утро выходного дня особенное и долгожданное. Поэтому проводить часы на кухне за плитой не хочется никому. Для ценителей быстрых и вкусных завтраков мы подобрали три вкусных и сытных блюда, которые покорят всех членов семьи. На приготовление необходимо не более 15 мин.

Овсяные оладьи с бананом

Автор: klopotenko.com Время приготовления 10 минут.

Ингредиенты:

овсяные хлопья - 200 г,

молоко - 200 мл,

банан - 1 шт.,

яйцо - 1 шт.,

сахар - 1 ст. л.,

разрыхлитель - 1 ч. л.,

мука - 2 ст. л.,

масло - 3 4 ст. л.,

соль - щепотка.

Приготовление:

Залить хлопья молоком и оставить набухать на 20 мин. Очищенный банан размять до состояния пюре и всыпать специи. Соединить все ингредиенты и замесить тесто. Выложить ложкой оладьи на разогретую сковороду. Жарить по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подать с медом.

Ленивые вареники

Автор: Shutterstock Ленивые вареники подают со сметаной, медом или фруктами.

Ингредиенты:

сыр - 350 г,

мука - 100 г,

яйца - 2 шт.,

сахар или мед - 2 ст. л.,

соль - щепотка.

Приготовление:

Смешать творог с солью, сахаром, яичными желтками и растереть. Всыпать муку и перемешать. Готовое тесто разделить на четыре части, каждую из которых раскатать в колбаски толщиной 3 см и 25 см длиной. Нарезать на кусочки примерно по 2 см. Партиями опустить вареники в слегка подсоленный кипяток. Варить, пока не всплывут. Готовое блюдо выложить на тарелку и полить растопленным сливочным маслом или любимым джемом.

Кабачковые оладьи

Автор: depositphotos.com Пикантности и аромата кабачковым оладьям добавляет чеснок.

Ингредиенты:

кабачок - 1 шт.,

яйцо куриное - 2 шт.,

кефир (простокваша) - 1 ст.,

мука - 6 ст. л.,

сода - 0,5 ч. л.,

соль - 0,5 ч. л.,

сахар - 1 ст. л.,

Приготовление:

Очищенный кабачок натереть на крупной терке. Добавить яйца и соду. Вымесить вилкой, добавить сахар, соль и кефир. Всыпать муку, все тщательно перемешать и обжарить на разогретой сковороде по 5-7 минут до готовности.

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Закарпатье удивляет не только роскошными видами, но и традиционной кухней. В ней оставили свой отпечаток не только украинцы, но и венгры, чехи, румыны, цыгане, немцы и евреи. Поэтому, путешествуя этим краем, можно получить незабываемые гастрономические впечатления и попробовать множество уникальных блюд.