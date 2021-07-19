Ленивые завтраки для субботнего утра: как приготовить простые и вкусные блюда на скорую руку

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Просмотров: 1242
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
Просмотров: 261
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 72
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 8001
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 351
Какой матрас не годится для секса
Какой матрас не годится для секса
Просмотров: 639
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 378
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 522
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1125
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Просмотров: 252
Фото
Все фото
7
6
10
28
12
Сладкий праздник: как организовать банкет к детскому дню рождения
Сладкий праздник: как организовать банкет к детскому дню рождения
Рекорд впечатляет: испекли самый большой в Украине малиновый пирог
Рекорд впечатляет: испекли самый большой в Украине малиновый пирог
Самый большой торт весит, как грузовик: интересные факты о популярный десерт
Самый большой торт весит, как грузовик: интересные факты о популярный десерт
Жуткие и роскошные одновременно: показали овощи, которые наводят ужас
Жуткие и роскошные одновременно: показали овощи, которые наводят ужас
Талантливые самоучки похвастались впечатляющими блюдами
Талантливые самоучки похвастались впечатляющими блюдами
Видео
Все видео
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Как приготовить простой пирог с курицей: рецепт от Клопотенко
Как приготовить простой пирог с курицей: рецепт от Клопотенко
Сочный бургер: как приготовить идеальную котлету
Сочный бургер: как приготовить идеальную котлету
Лакомство с детства: как приготовить ягодный кисель по рецепту Глинской
Лакомство с детства: как приготовить ягодный кисель по рецепту Глинской
Как приготовить популярный тертый пирог: рецепт от Глинской
Как приготовить популярный тертый пирог: рецепт от Глинской
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 639
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1170
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 477
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1125
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 657
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
23 июля 2021
Просмотров: 216
Гра в перевдягання
Уже п'ятий рік я позначаю липень як певний чекпоїнт у моєму житті. Якщо перекласти мовою комп'ютерних ігор, це точка, де я зміг зберегтися й рушити ...
суббота, 24 июля 2021 10:41

Ленивые завтраки для субботнего утра: как приготовить простые и вкусные блюда на скорую руку

  Комментировать

Утро выходного дня особенное и долгожданное. Поэтому проводить часы на кухне за плитой не хочется никому. Для ценителей быстрых и вкусных завтраков мы подобрали три вкусных и сытных блюда, которые покорят всех членов семьи. На приготовление необходимо не более 15 мин.

Овсяные оладьи с бананом

Автор: klopotenko.com
  Время приготовления 10 минут.
Время приготовления 10 минут.

Ингредиенты:

овсяные хлопья - 200 г,

молоко - 200 мл,

банан - 1 шт.,

яйцо - 1 шт.,

сахар - 1 ст. л.,

разрыхлитель - 1 ч. л.,

мука - 2 ст. л.,

масло - 3 4 ст. л.,

соль - щепотка.

Приготовление:

Залить хлопья молоком и оставить набухать на 20 мин. Очищенный банан размять до состояния пюре и всыпать специи. Соединить все ингредиенты и замесить тесто. Выложить ложкой оладьи на разогретую сковороду. Жарить по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подать с медом.

Ленивые вареники

Автор: Shutterstock
  Ленивые вареники подают со сметаной, медом или фруктами.
Ленивые вареники подают со сметаной, медом или фруктами.

Ингредиенты:

сыр - 350 г,

мука - 100 г,

яйца - 2 шт.,

сахар или мед - 2 ст. л.,

соль - щепотка.

Приготовление:

Смешать творог с солью, сахаром, яичными желтками и растереть. Всыпать муку и перемешать. Готовое тесто разделить на четыре части, каждую из которых раскатать в колбаски толщиной 3 см и 25 см длиной. Нарезать на кусочки примерно по 2 см. Партиями опустить вареники в слегка подсоленный кипяток. Варить, пока не всплывут. Готовое блюдо выложить на тарелку и полить растопленным сливочным маслом или любимым джемом.

Кабачковые оладьи

Автор: depositphotos.com
  Пикантности и аромата кабачковым оладьям добавляет чеснок.
Пикантности и аромата кабачковым оладьям добавляет чеснок.

Ингредиенты:

кабачок - 1 шт.,

яйцо куриное - 2 шт.,

кефир (простокваша) - 1 ст.,

мука - 6 ст. л.,

сода - 0,5 ч. л.,

соль - 0,5 ч. л.,

сахар - 1 ст. л.,

Приготовление:

Очищенный кабачок натереть на крупной терке. Добавить яйца и соду. Вымесить вилкой, добавить сахар, соль и кефир. Всыпать муку, все тщательно перемешать и обжарить на разогретой сковороде по 5-7 минут до готовности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Холодный кофе - хит этого лета: как добиться идеального вкуса

Закарпатье удивляет не только роскошными видами, но и традиционной кухней. В ней оставили свой отпечаток не только украинцы, но и венгры, чехи, румыны, цыгане, немцы и евреи. Поэтому, путешествуя этим краем, можно получить незабываемые гастрономические впечатления и попробовать множество уникальных блюд.

Автор: Влада Москвитис
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ленивые завтраки для субботнего утра: как приготовить простые и вкусные блюда на скорую руку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июля

Зверские убийства для развлечения: 19-летних маньяков приговорили к пожизненному

Бывший царь впервые в истории был демократически избран премьером

Борьба за престол: князья истребляли друг друга

Известный писатель начал писать в тюрьме, сидя за растрату средств банка

Археолог высоко в горах нашел новое чудо света

Самое читаемое
Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти Наталии Ужвий
Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти Наталии Ужвий
 Просмотров: 10206
&quot;Спим на базаре, моемся в мисках&quot; - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
5
 Просмотров: 8001
Гороскоп на 23 июля: с какими знаками трудно сжиться под одной крышей
Гороскоп на 23 июля: с какими знаками трудно сжиться под одной крышей
 Просмотров: 6723
Центральный автовокзал Киева открыли после ремонта. Вид поражает
Центральный автовокзал Киева открыли после ремонта. Вид поражает
17
 Просмотров: 6103
24 июля День Ангела отмечают обладательницы четырех женских имен. Не забудьте их поздравить
24 июля День Ангела отмечают обладательницы четырех женских имен. Не забудьте их поздравить
5
 Просмотров: 6093
Кухня
Дали подсказки для ленивых: ресторанные блюда за полчаса
Дали подсказки для ленивых: ресторанные блюда за полчаса Просмотров: 252
Три блюда Черногории, которые сводят туристов с ума
Три блюда Черногории, которые сводят туристов с ума Просмотров: 3492
Сладкий праздник: как организовать банкет к детскому дню рождения
Сладкий праздник: как организовать банкет к детскому дню рождения
7
 Просмотров: 405
Рекорд впечатляет: испекли самый большой в Украине малиновый пирог
Рекорд впечатляет: испекли самый большой в Украине малиновый пирог
6
 Просмотров: 378
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
 2 Просмотров: 4203
Больше всего комментируют
3
Суд обязал ГБР открыть дело о возможной госизмене Зеленского
3
Мужчина на моноколесе упал на проезжую часть и повредил Infiniti
1
"В восемь месяцев остался сиротой" - как украинцев переселяли из этнических земель
1
"Это выгодно России" - Кулеба прокомментировал соглашение между США и Германией
1
ЕС готов поддержать продление транзита газа через Украину
Голосов: 1084
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть