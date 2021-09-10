Кетчуп из слив: Клопотенко рассекретил простой рецепт

Время приготовления 1 ч. 20 мин. Фото: klopotenko.com

Кетчуп готовят не только из томатов, но и с лука, яблок, или слив. Такой соус является отличным дополнением к большинству блюд: запечённому картофелю, мясу, супам, пасте. Одним из самых вкусных рецептов поделился украинский кулинарный блогер Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

сливы - 1 кг;

томаты - 2 шт.;

сладкий перец - 1 шт.;

чеснок - 1 зубец;

перец чили - 1 шт.;

уксус - 2 ст. л.;

сахар - 1 ст. л.;

соль - 1 ч. л.

Приготовление:

Очищенные сливы нарезать произвольными кусками. Так же, как и томаты, сладкий перец и чили. Пропустить овощи и фрукты через мясорубку. Зубец чеснока - через чесночницу. Полученную смесь соединить в сотейнике с сахаром и солью. Варить на небольшом огне примерно 40 минут или час. Время зависит от желаемой консистенции. Добавить уксус и смешать. Готовый кетчуп из слив перелить в стерилизованные банки и закрыть крышками. Хранить в прохладном месте.

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Любовь украинцев к мясу безграничная. Едят жареным, тушеным, вареным или запеченным на мангале. Способов приготовления немало, как и рецептов. Одним из самых вкусных поделился ресторатор и кулинарный блогер Евгений Клопотенко.