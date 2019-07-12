Как выбрать созревший арбуз без нитратов

Кавуны выбирают по звуку. Фото:healthapple.info

Арбуз - ягода, которая появляется на рынках еще в конце июня. Однако не советуют покупать ее раньше августа.

Выбрать идеальную ягоду можно, опираясь на несколько советов.

Идеальным местом для покупки является палатки возле поля, где растут арбузы. Однако не у всех есть возможность добраться туда, поэтому ягоды можно приобрести и на рынке.

В супермаркетах - нежелательно, поскольку там их продают недозрелыми.

Также не стоит покупать арбузы у дороги. Там ягоды уже насыщены выхлопными газами и пылью.

Идеальный арбуз сверкает, имеет твердую кожу, покрытую контрастными полосами.

Его объем около 6 - 10 килограммов. Меньше арбузы обычно еще не созрели. А большие насыщенные нитратами.

Пятно на боку, на котором арбуз лежал на земле, должно быть желтой или оранжевой, до 10 см. Белый цвет свидетельствует о неблагоприятных условиях созревания.

Если надо приобрести сладкий арбуз, стоит обратить внимание на плоские и широкие плоды.

Иногда ягоду выбирают по звуку. Постукивают по нему, звонки звук свидетельствует о спелость.

Также можно сжать арбуз. Спелый и вкусный будет немного пружинить и потрескивать.

Качество арбуза можно определить и по его хвостике. У зрелого и хорошего, хвостик желтый и подсушенный. Если он пересушенный, то арбуз сорван давно и сам уже не будет сочным.

На рынке часто встречаются половинки арбуза, выставленные на продажу. Качество такого товара видно по мякоти. Спелая имеет ярко-красный цвет, а насыщенная нитратами - фиолетовый оттенок.

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