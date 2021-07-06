Как вкусно сварить раков: Клопотенко поделился тонкостями приготовления

Главное условие вкусный раков - их свежесть. Фото: freepik.com

Свежие раки и пиво - часть стандартного меню большинства мужских посиделок и летних пикников. Они не только вкусные, но и полезные. Главное - правильно приготовить. В первую очередь следует обратить внимание на свежесть. Раки должны быть живыми и держать хвостик прижатым к туловищу, согнув брюшко. Если они выпрямлены - есть не стоит. Размер также имеет значение. Лучше приобрести больших раков: они вкуснее, в них больше мяса. Но и мелких можно приготовить весьма вкусно.

Основными секретами приготовления речного деликатеса поделился кулинарный блогер и шеф-повар Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

живые раки - 1 кг,

1-2 ст. л. семян укропа

соль - 3 ст. л.,

лавровый лист - 2-3 шт.,

вода - 1 л,

перец горошком - 6 горошин,

темное пиво - 500 мл,

лимон - 1-2 шт.

Приготовление:

В кастрюлю налить воду и пиво. Пиво следует выбрать темное, у него приятный карамельный привкус. Всыпать соль - 1 ст. л. на 500 мл воды. Жидкость должна быть пересоленной, чтобы вкус раков был насыщенным. Добавить семена укропа, лавровый лист и душистый перец. Довести до кипения. Закинуть в кипящую воду раков. Варить 15 мин. Выложить на тарелку сразу или оставить для насыщения ароматами пряностей еще на 15 мин. Бульон перелить в другую емкость и тоже подать с раками. Он является своеобразным соусом, ведь раки сухие, а бульон придаст сочность. Подать с лимоном и грейпфрутом.

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Мясо раков становится особенно нежным, если варить на молоке, пиве или вине. Для этого в равной пропорции алкогольный напиток смешивают с водой и опускают туда речной деликатес. Готовят 15 мин.