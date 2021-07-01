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пятница, 02 июля 2021 02:28

Утоляет жажду и освежает: как приготовить домашний квас

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Утоляет жажду и освежает: как приготовить домашний квас
Квас готовят из различных ягод и фруктов. Фото: blog.metro.ua

Домашний квас - напиток, который во время летнего периода готовит чуть ли не каждая украинская хозяйка. Он прекрасно утоляет жажду при этом приятный на вкус. Существует множество рецептов кваса, самый популярный хлебный. Но не мало и фруктовых вариантов с добавлением прянстей.

Классический рецепт

Ингредиенты:

вода - 3 л

ржаной хлеб - 0,5 буханки

сухие дрожжи - 2 ч. л.

ржаная мука - 1 ст. л.

сахар - 200 г

изюм - 1 ст. л.

Приготовление:

Нарезать хлеб на куски, выложить на противень в один слой и подсушить в разогретой духовке в течение 5 минут. Выложить в банку и залить теплой водой. Оставить на 3-4 часа. Готовую смесь процедить через марлю. Смешать ржаную муку, сахар и дрожжи. Добавить немного воды и еще раз перемешать. Влить дрожжевую массу в хлебную воду, добавить изюм и взболтать. Закрыть горловину банки марлей и оставить при комнатной температуре на 12-20 часов. Готовый квас процедить, разлить по бутылкам или банкам и поставить в холодильник. Хранить не более 3-4 суток.

Малиновый квас

Ингредиенты:

вода - 4 л

малина - 4 ст.

сухие дрожжи - 1 ч. л.

сахар - по вкусу

изюм - по вкусу

Приготовление:

Взбить малину в блендере до однородности. Соединить с четырьмя литрами кипятка. После закипания процедить жидкость через марлю в стеклянную банку. Добавить сахар из расчета 2 ст. л. на литр жидкости. Добавить активированные дрожжи. Оставить банку на 5-6 часов в теплом месте. После того, как квас "сыграет", перелить в бутылку. Чтобы появился газ, добавить чайную ложку сахара и несколько изюминок. Благодаря тому, что в напитке еще остались дрожжи, они начнут реагировать с сахаром и выделять углекислый газ. Чтобы он сохранился в напитке, нужно закрыть бутылку крышкой и поставить на 2-3 часа в тепло. А чтобы процесс выделения газа прекратился, отправить малиновый квас в морозильную камеру.

Квас без дрожжей

Ингредиенты:

ржаной хлеб - 300 г

вода - 2,5 л

сахар - 2 ст. л.

изюм - 2 ст. л.

Приготовление:

Нарезать ржаной хлеб кубиками и отправить в духовку на 10-15 минут на максимальную мощность. Половину хлеба залить кипятком, добавьте изюм и сахар. Накрыть марлей и оставить в тепле. За 1-2 суток на поверхности появится пена. После ее появления стоит оставить квас еще на одни сутки. Процедить квас и разлить по бутылкам. В каждую добавить 5-10 шт. изюма. Оставить бутылки с квасом в прохладном темном месте на 3 суток. Около 500 мл сухарей из кваса отложить для закваски следующей порции напитка. Залить сухари кипятком и дать остыть до комнатной температуры. Сахар и изюм второй раз добавлять не нужно. Добавить закваску и хорошо размешать. В тепле квас будет готов через 1-2 суток.

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Сангрия - испанский коктейль с клубникой. Его подают в стеклянных кувшинах, где плавают ягоды. Для усиления вкуса добавляют апельсиновый сок.

lifestyle.segodnya.ua
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