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суббота, 24 апреля 2021 18:47

Как съесть шашлык и не навредить здоровью - советы диетолога

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Как съесть шашлык и не навредить здоровью - советы диетолога
Оптимальная порция шашлыка 200-300 г. Фото: Ольга Стенько

Чтобы отдых на природе с шашлыком был на радость и не повредил здоровью, диетологи советуют тщательно выбирать мясо, уделять внимание процессу приготовления и не забывать об объеме порции.

За один раз не стоит съедать больше 200-300 г шашлыка, рассказала диетолог Анна Ивашкевич изданию "Комментарии".

Большие порции жареного мяса могут серьезно ударить по здоровью - в частности, навредить поджелудочной железе, вызвать тяжесть в желудке, метеоризм, тошноту и другие расстройства желудочно-кишечного тракта. Хотя, размер безопасной порции зависит также и от вашей физической активности, возраста и даже пола.

Важную роль для здоровья также играет то, из какого именно мяса приготовлен шашлык. Диетолог рекомендует отдавать предпочтение мясу молодых животных с небольшим количеством жировых вкраплений, потому что оно будет лучше усваиваться организмом и не вызовет дискомфорта в желудке.

Чаще всего для приготовления шашлыка выбирают свинину, баранину и говядину, но эти виды мяса более жесткие изза большого количества соединительных тканей, чем птица.

Тяжелым для усвоения диетологи назвали шашлык из баранины. Это мясо сложно переваривается и является довольно "тяжелым" для организма. В целом же баранину периодически нужно добавлять в рацион, так как в ней много лецитина - вещества, которое улучшает работу мозга, а еще фтора, который укрепляет зубную эмаль.

Если хотите приготовить шашлык из говядины, отдайте предпочтение молодому мясу, так как в "старом" много вредных насыщенных жиров. Кроме того, в нем накапливаются вещества, которые вызывают окислительные процессы.

Чаще всего для приготовления шашлыка используют свинину. И это не самый худший вариант, хотя мясо и может быть жирным. Однако, свиное сало содержит арахидоновую кислоту, необходимую для секреции женских и мужских гормонов. Выбирайте не слишком жирные куски и для маринования используйте ароматические травы вместо калорийного майонеза.

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Самым полезным из традиционных вариантов считается шашлык из птицы - курицы и индейки. В таком мясе много полезных элементов, в частности - белок, который необходим для поддержания иммунитета, нервной системы, работы мышц и поддержания организма в тонусе. Орима того, куриное мясо менее калорийное, поэтому его часто включают в состав диетических блюд.

При этом следует тщательно подойти к качеству продуктов, из которых вы собираетесь готовить шашлык. Выбирайте максимально натуральное мясо, без антибиотиков и химических примесей.

К мясу возьмите вместо калорийного гарнира салат из свежих овощей или зелень. Заправку выбирайте не трудно, от майонеза лучше отказаться. К выбору соусов также подойдите ответственно - если выбираете кетчуп, лучше взять максимально натуральный, без крахмала, синтетических ароматизаторов и лишнего сахара.

От подагры страдают четыре-шесть человек из ста. Поражает преимущественно лиц старшего возраста и мужчин. Болезнь в большинстве случаев возникает из-за неправильного питания - чрезмерного употребление продуктов, которые способствуют нарушению мочевой кислоты в организме.

К таким продуктам относятся красное мясо: баранина, говядина. Бобовые: горох, чечевица. Некоторые морепродукты, например, креветки и мидии. Алкоголь: пиво, красное вино. Употребление соли на уровень мочевой кислоты не влияет.

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