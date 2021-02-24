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пятница, 26 февраля 2021 02:28

Красное мясо вызывает опасную болезнь. Кто в зоне риска

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Красное мясо вызывает опасную болезнь. Кто в зоне риска
Употребление соли на уровень мочевой кислоты не влияет. Фото: Alex Green from Pexels

От подагры страдают четыре-шесть человек из ста. Поражает преимущественно лиц старшего возраста и мужчин. Болезнь в большинстве случаев возникает из-за неправильного питания - чрезмерного употребление продуктов, которые способствуют нарушению мочевой кислоты в организме. Для улучшения самочувствия больным назначают диету и лечение препаратами.

Об этом Gazeta.ua рассказала Наталья Горбаль, ревматолог из Львова.

"Чаще всего подагра возникает от чрезмерного употребления продуктов со сверхвысоким содержанием пуринов. Эти вещества способствуют отложению солей", - подчеркнула Наталья Горбаль.

К таким продуктам относятся красное мясо: баранина, говядина. Бобовые: горох, чечевица. Некоторые морепродукты, например, креветки и мидии. Алкоголь: пиво, красное вино. Употребление соли на уровень мочевой кислоты не влияет.

"Соли откладываются на ушных раковинах в виде белых просовидных зернышек, а также суставах пальцев, стоп и локтей. В местах крепления связок, сухожилий даже на внутренних органах. Чаще всего подагра поражает суставы и проявляется болью в них. Они могут покраснеть, увеличиться в объеме и стать горячими на ощупь. Возникает повышенная чувствительность", - добавил ревматолог.

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Кроме продуктов питания факторами риска возникновения болезни является недостаток физических упражнений, малоподвижный, сидячий образ жизни, ожирение и генетическая предрасположенность.

"Для выявления болезни надо проверить уровень мочевой кислоты в крови. В норме должно быть до 360 микромоль на литр этой кислоты. Если больше - это свидетельствует о нарушении", - сказал врач.

Больным прописывают диету. Без ее соблюдения прием медикаментов не даст желаемого результата.

"Следует ограничить употребление продуктов с высоким содержанием пуринов. Полностью исключить жирные сорта мяса: говядину, свинину, все копчености и даже некоторые морепродукты, алкоголь. Также пациентам рекомендуем физическую активность. Стоит ходить в день хотя бы по 30 минут", - рассказала Горбаль.

Острый приступ подагры снимают препаратами, снижающими уровень мочевой кислоты в крови и предотвращающими отложение солей. При запущенных состояниях больных оперируют.

При подагре первым болит большой палец на ноге. Пульсирующая боль мучает преимущественно ночью. При этом кожа краснеет, сустав распухает.

Автор: Влада Москвитис
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