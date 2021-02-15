Как правильно варить яйца, чтобы не потрескались: советы

Чтобы яйцабыстро и легко чистились нужно добавить в воду щепотку пищевой соды. Фото: risztina Papp from Pexels

Яйца - продукт, который есть в холодильнике любого человека, независимо от социального статуса и кулинарных предпочтений. Они являются основой большинства блюд, а также употребляются отдельно в жареном или вареном виде. Чаще всего готовят на завтрак. Если поджарить на сковороде дело не из тяжелых, то правильно отварить еще нужно уметь.

Чтобы яйца не потрескались при приготовлении, варить нужно на среднем или малом огне. Кроме этого не следует бросать в кипяченую воду, если продукт только что достали из холодильника. Есть высокая вероятность, что яйца потрескаются. Лучше подождать, пока станут комнатной температуры и затем опустить в воду. При этом следует постоянно следить за уровнем жидкости, при необходимости, долить нужное количество.

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Чтобы яйца выглядели эстетично, а также быстро и легко чистились нужно добавить в воду щепотку пищевой соды. Главное не переборщить с дозой, иначе продукт будет вонять сероводородом.

Если любите готовить в мультиварке, нужно наполнить чашу холодной водой и погрузить в нее яйца. Они должны быть полностью покрыты жидкостью. Затем следует закрыть крышку и включите режим "Варка на пару". Если ваша цель получить яйца отварные вкрутую - нужно установить 10-12 минут, если же любите жидкие - 5 минут хватит. Когда время приготовления закончится, яйца необходимо залить на несколько минут холодной водой.

Пышный омлет - завтрак, который приготовить под силу каждой хозяйке. Он сытный, полезный и вкусный. К тому же имеет привлекательный вид. Сочетается с тостами, колбасками и сыром.