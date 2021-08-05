Хорватская кухня поражает: заморские шедевры легко приготовить дома

 
Ексклюзивы
1/5
ДНР существовала в Донецке с 2005 года и все об этом знали - писатель из Донбасса
ДНР существовала в Донецке с 2005 года и все об этом знали - писатель из Донбасса
Просмотров: 405
Стабильная гривна и надежная банковская система - экономист назвал главные задачи для Украины
Стабильная гривна и надежная банковская система - экономист назвал главные задачи для Украины
Просмотров: 36
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 477
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Просмотров: 567
Коррупция, война, тарифы и безработица: почему Зеленский теряет рейтинг
Коррупция, война, тарифы и безработица: почему Зеленский теряет рейтинг
Просмотров: 441
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Просмотров: 2043
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
2 Просмотров: 522
"Сабачку!" против "За Бацьку!": какие мемы породили белорусские протесты
"Сабачку!" против "За Бацьку!": какие мемы породили белорусские протесты
Просмотров: 279
Красивый, государственник, рисковал - чем запомнился украинцам Евгений Марчук
Красивый, государственник, рисковал - чем запомнился украинцам Евгений Марчук
Просмотров: 414
"Без меня вы лузеры" - Ольгерд Бахаревич розказал на чем держится диктатура Лукашенко
"Без меня вы лузеры" - Ольгерд Бахаревич розказал на чем держится диктатура Лукашенко
Просмотров: 1827
Фото
Все фото
10
7
6
10
28
Идеальное место для завтрака: как создать уютный уголок
Идеальное место для завтрака: как создать уютный уголок
Сладкий праздник: как организовать банкет к детскому дню рождения
Сладкий праздник: как организовать банкет к детскому дню рождения
Рекорд впечатляет: испекли самый большой в Украине малиновый пирог
Рекорд впечатляет: испекли самый большой в Украине малиновый пирог
Самый большой торт весит, как грузовик: интересные факты о популярный десерт
Самый большой торт весит, как грузовик: интересные факты о популярный десерт
Жуткие и роскошные одновременно: показали овощи, которые наводят ужас
Жуткие и роскошные одновременно: показали овощи, которые наводят ужас
Видео
Все видео
Как приготовить пшеничный хлеб со свеклой и беконом: рецепт от Клопотенка
Как приготовить пшеничный хлеб со свеклой и беконом: рецепт от Клопотенка
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Как приготовить простой пирог с курицей: рецепт от Клопотенко
Как приготовить простой пирог с курицей: рецепт от Клопотенко
Сочный бургер: как приготовить идеальную котлету
Сочный бургер: как приготовить идеальную котлету
Лакомство с детства: как приготовить ягодный кисель по рецепту Глинской
Лакомство с детства: как приготовить ягодный кисель по рецепту Глинской
Интервью
1/5
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 792
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 324
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1863
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1530
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 261
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 августа 2021
Просмотров: 270
Як це розкажеш
Звідки береться серпень? Як упізнається, що він вже тут? Я встав у неділю рано — і все було вже не так, як учора. Стояла особлива тиша, без ...
пятница, 06 августа 2021 12:01

Хорватская кухня поражает: заморские шедевры легко приготовить дома

  Комментировать

Традиционная хорватская кухня сытная и многим удивляет. От нее в восторге даже искушенные туристы. Блюда простые, но в средиземноморском стиле.

Вся хорватская пища калорийная, порции довольно велики. Без мяса или рыбы практически не обходится ни одно блюдо. Здесь нет высокой кухни с микроскопическими порциями.

Бродет

Автор: croatia-holiday.ru
 

Суп-рагу из нескольких видов белой рыбы. Его варят из пяти - шести видов рыбы с овощами и моллюсками на красном вине.

Ингредиенты:

рыбное филе и морепродукты - 900 г

лук - 1 шт

чеснок - 6 зубцов

помидоры - 400 г

белое сухое вино - 120 мл

масло - 50 мл

петрушка - 10 г

укроп - 10 г

зеленый базилик - 10 г

средиземноморские травы - 1 ч. л.

Приготовление:

Измельченные лук и чеснок жарить на масле. Налить вино и выпарить спирт. Добавить перебитые блендером помидоры, соль и специи. Перемешать, тушить 5-7 мин.

Перелить соус в кастрюлю, добавить крупно нарезанные рыбное филе и морепродукты. Посолить, перемешать и варить 10 мин. Подавать с измельченной зеленью.

Сарма

Автор: gotovim.ru
 

Что-то похожее на голубцы, но вместо привычных листьев капусты используют кислую или виноградные листья.

Ингредиенты:

виноградные листья - 50-55 шт.

рис - 1 стакан

булгур - 1 стакан

лук - 1 шт.

помидоры - 2 шт.

петрушка - 1 пучок

томатная паста - 1 ст. л.

сок лимонный - 2 ст. л.

оливковое масло - 100 мл

мята сушеная - 1 щепотка

кориандр молотый - 1 щепотка

кумин (молотый) - 1 щепотка

перец красный острый (молотый) - 1 щепотка

перец черный (молотый) - 1 щепотка

Приготовление:

Виноградные листья залить водой на 30 мин. В кастрюле вскипятить воду, уменьшить огонь и бланшировать листья 1-2 мин.

Для начинки рис и булгур промыть холодной водой. Добавить мелко нарезанную петрушку, помидоры без кожицы, измельченные в блендере, лук, томатную пасту и специи по вкусу. Перемешать, приправить лимонным соком и добавить 2 ст. л. масла.

Срезав черенки, положить виноградные листья лицевой стороной вверх. На нижний край листа выложить примерно 1 ч. л. начинки, подогнуть листья снизу, затем завернуть с каждой стороны и свернуть в тугие рулетики.

Переложить в кастрюлю с толстым дном, застеленной виноградными листьями. Посолить и полить оливковым маслом. Разложить кружочки лимона, накрыть виноградными листьями, залить водой, чтобы покрыла все.

Сверху положить груз - крышку или тарелку, накрыть кастрюлю крышкой и поставить на огонь. Как только вода закипит, уменьшить огонь и готовить до полного испарения воды. На это уйдет примерно 1 час. Во время приготовления при необходимости можно подливать воду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Королевская еда дома: три английские блюда, которые поразят вкусом каждого

Бурек

Автор: zernograd.com
 

Ингредиенты:

мука - 500 г

вода - 1 стакан

говяжий фарш - 500 г

лук - 2 шт.

Приготовление:

В стакане теплой воды растворить 1/2 ч. л. соли. В глубокую миску просеять муку. В центре сделать углубление и вылить воду с солью. Замесить эластичное тесто. Сформировать шар, завернуть в пищевую пленку и оставить на 30 мин.

Мелко нарезать лук, соединить в глубокой миске с фаршем, добавить соль и черный перец по вкусу. Хорошо перемешать.

Отдохнувшее тесто достать из пленки, разделить на три равные части. На рабочую поверхность вылить немного масла и замесить на нем первый кусок теста, нажимая ладонью и растягивая его от центра к краям. Затем точно также замесить второй и третий куски. Сложить их друг на друга и дать отдохнуть еще 5 мин.

Выложить фарш в виде тонкой линии. Завернуть край теста, закатывая его в рулон до середины. Как только рулон дойдет до середины, остановиться. Точно также выложить фарш с противоположной стороны и закатать внутрь. Два рулона должны оказаться вплотную друг к другу. Затем, начиная с одного из концов, свернуть тесто по спирали, образовав "улитку".

Круглую форму для выпечки смазать оливковым маслом и выложить в центр "улитки".

Второй корж точно также растянуть руками в тонкий пласт и свернуть с двух сторон в рулеты. Затем разрезать тесто посередине так, чтобы получилось два отдельных рулета. Первый уложить в форму, продолжая "улитку". Второй - в продолжение первого. Аналогично растянуть третью лепешку теста и повторить все те же действия, что и со вторым коржом.

Выпекать бюрек с мясом в разогретой до 250°C духовке 25 мин. Подавать теплым, нарезав как торт.

Кулинарные традиции греков формировалась более 3,5 тыс. лет. Их кухня имеет много общего с французской, балканской и итальянском. Считается типичной средиземноморской.

Важное место в рационе греков занимают рыба и морепродукты. Такие сорта, как морской окунь, скумбрия, дорада чаще запекают на углях, подают к столу в сопровождении "ладолемоно", оливкового масла с лимоном.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Хорватская кухня поражает: заморские шедевры легко приготовить дома». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
августа

Египетские пирамиды появились благодаря пиву

Самое читаемое
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
28
 Просмотров: 16941
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ Просмотров: 6597
Скандальная экс-депутат погибла в ДТП
Скандальная экс-депутат погибла в ДТП
 Просмотров: 4456
&quot;Ищите место в РФ&quot; - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться
"Ищите место в РФ" - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться 4 Просмотров: 4266
Оставила двух сирот. Младшей дочери - 4 месяца: рассказали о женщине, которую раздавил муж
Оставила двух сирот. Младшей дочери - 4 месяца: рассказали о женщине, которую раздавил муж
3
 Просмотров: 4203
Кухня
Египетские пирамиды появились благодаря пиву
Египетские пирамиды появились благодаря пиву
 Просмотров: 324
Ловелас назвал мощный афродизиак
Ловелас назвал мощный афродизиак
 Просмотров: 603
Недостаток прославил на весь мир: кто придумал шампанское
Недостаток прославил на весь мир: кто придумал шампанское
 Просмотров: 450
Идеальное место для завтрака: как создать уютный уголок
Идеальное место для завтрака: как создать уютный уголок
10
 Просмотров: 603
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
5
 Просмотров: 1881
Больше всего комментируют
4
"Ищите место в РФ" - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться
2
Нет денег - запуск 5G в Украине отложили
2
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
1
Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина
1
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
Голосов: 323
Голосование Что больше всего объединяет украинцев?
  • Язык и история
  • Сопротивление агрессии России
  • Нелюбовь к политикам
  • Вера в лучшее будущее
  • Патриотизм
  • Неудовлетворенность действительностью
  • Совместные усилия в преодолении проблем
  • Радость от побед
  • Другое (пишите в комментариях)
Просмотреть