Хорватская кухня поражает: заморские шедевры легко приготовить дома

Традиционная хорватская кухня сытная и многим удивляет. От нее в восторге даже искушенные туристы. Блюда простые, но в средиземноморском стиле.

Вся хорватская пища калорийная, порции довольно велики. Без мяса или рыбы практически не обходится ни одно блюдо. Здесь нет высокой кухни с микроскопическими порциями.

Бродет

Автор: croatia-holiday.ru

Суп-рагу из нескольких видов белой рыбы. Его варят из пяти - шести видов рыбы с овощами и моллюсками на красном вине.

Ингредиенты:

рыбное филе и морепродукты - 900 г

лук - 1 шт

чеснок - 6 зубцов

помидоры - 400 г

белое сухое вино - 120 мл

масло - 50 мл

петрушка - 10 г

укроп - 10 г

зеленый базилик - 10 г

средиземноморские травы - 1 ч. л.

Приготовление:

Измельченные лук и чеснок жарить на масле. Налить вино и выпарить спирт. Добавить перебитые блендером помидоры, соль и специи. Перемешать, тушить 5-7 мин.

Перелить соус в кастрюлю, добавить крупно нарезанные рыбное филе и морепродукты. Посолить, перемешать и варить 10 мин. Подавать с измельченной зеленью.

Сарма

Автор: gotovim.ru

Что-то похожее на голубцы, но вместо привычных листьев капусты используют кислую или виноградные листья.

Ингредиенты:

виноградные листья - 50-55 шт.

рис - 1 стакан

булгур - 1 стакан

лук - 1 шт.

помидоры - 2 шт.

петрушка - 1 пучок

томатная паста - 1 ст. л.

сок лимонный - 2 ст. л.

оливковое масло - 100 мл

мята сушеная - 1 щепотка

кориандр молотый - 1 щепотка

кумин (молотый) - 1 щепотка

перец красный острый (молотый) - 1 щепотка

перец черный (молотый) - 1 щепотка

Приготовление:

Виноградные листья залить водой на 30 мин. В кастрюле вскипятить воду, уменьшить огонь и бланшировать листья 1-2 мин.

Для начинки рис и булгур промыть холодной водой. Добавить мелко нарезанную петрушку, помидоры без кожицы, измельченные в блендере, лук, томатную пасту и специи по вкусу. Перемешать, приправить лимонным соком и добавить 2 ст. л. масла.

Срезав черенки, положить виноградные листья лицевой стороной вверх. На нижний край листа выложить примерно 1 ч. л. начинки, подогнуть листья снизу, затем завернуть с каждой стороны и свернуть в тугие рулетики.

Переложить в кастрюлю с толстым дном, застеленной виноградными листьями. Посолить и полить оливковым маслом. Разложить кружочки лимона, накрыть виноградными листьями, залить водой, чтобы покрыла все.

Сверху положить груз - крышку или тарелку, накрыть кастрюлю крышкой и поставить на огонь. Как только вода закипит, уменьшить огонь и готовить до полного испарения воды. На это уйдет примерно 1 час. Во время приготовления при необходимости можно подливать воду.

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Бурек

Автор: zernograd.com

Ингредиенты:

мука - 500 г

вода - 1 стакан

говяжий фарш - 500 г

лук - 2 шт.

Приготовление:

В стакане теплой воды растворить 1/2 ч. л. соли. В глубокую миску просеять муку. В центре сделать углубление и вылить воду с солью. Замесить эластичное тесто. Сформировать шар, завернуть в пищевую пленку и оставить на 30 мин.

Мелко нарезать лук, соединить в глубокой миске с фаршем, добавить соль и черный перец по вкусу. Хорошо перемешать.

Отдохнувшее тесто достать из пленки, разделить на три равные части. На рабочую поверхность вылить немного масла и замесить на нем первый кусок теста, нажимая ладонью и растягивая его от центра к краям. Затем точно также замесить второй и третий куски. Сложить их друг на друга и дать отдохнуть еще 5 мин.

Выложить фарш в виде тонкой линии. Завернуть край теста, закатывая его в рулон до середины. Как только рулон дойдет до середины, остановиться. Точно также выложить фарш с противоположной стороны и закатать внутрь. Два рулона должны оказаться вплотную друг к другу. Затем, начиная с одного из концов, свернуть тесто по спирали, образовав "улитку".

Круглую форму для выпечки смазать оливковым маслом и выложить в центр "улитки".

Второй корж точно также растянуть руками в тонкий пласт и свернуть с двух сторон в рулеты. Затем разрезать тесто посередине так, чтобы получилось два отдельных рулета. Первый уложить в форму, продолжая "улитку". Второй - в продолжение первого. Аналогично растянуть третью лепешку теста и повторить все те же действия, что и со вторым коржом.

Выпекать бюрек с мясом в разогретой до 250°C духовке 25 мин. Подавать теплым, нарезав как торт.

Кулинарные традиции греков формировалась более 3,5 тыс. лет. Их кухня имеет много общего с французской, балканской и итальянском. Считается типичной средиземноморской. Важное место в рационе греков занимают рыба и морепродукты. Такие сорта, как морской окунь, скумбрия, дорада чаще запекают на углях, подают к столу в сопровождении "ладолемоно", оливкового масла с лимоном.