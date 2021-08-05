Хорватская кухня поражает: заморские шедевры легко приготовить дома

Традиционная хорватская кухня сытная и многим удивляет. От нее в восторге даже искушенные туристы. Блюда простые, но в средиземноморском стиле.
Вся хорватская пища калорийная, порции довольно велики. Без мяса или рыбы практически не обходится ни одно блюдо. Здесь нет высокой кухни с микроскопическими порциями.
Бродет
Суп-рагу из нескольких видов белой рыбы. Его варят из пяти - шести видов рыбы с овощами и моллюсками на красном вине.
Ингредиенты:
рыбное филе и морепродукты - 900 г
лук - 1 шт
чеснок - 6 зубцов
помидоры - 400 г
белое сухое вино - 120 мл
масло - 50 мл
петрушка - 10 г
укроп - 10 г
зеленый базилик - 10 г
средиземноморские травы - 1 ч. л.
Приготовление:
Измельченные лук и чеснок жарить на масле. Налить вино и выпарить спирт. Добавить перебитые блендером помидоры, соль и специи. Перемешать, тушить 5-7 мин.
Перелить соус в кастрюлю, добавить крупно нарезанные рыбное филе и морепродукты. Посолить, перемешать и варить 10 мин. Подавать с измельченной зеленью.
Сарма
Что-то похожее на голубцы, но вместо привычных листьев капусты используют кислую или виноградные листья.
Ингредиенты:
виноградные листья - 50-55 шт.
рис - 1 стакан
булгур - 1 стакан
лук - 1 шт.
помидоры - 2 шт.
петрушка - 1 пучок
томатная паста - 1 ст. л.
сок лимонный - 2 ст. л.
оливковое масло - 100 мл
мята сушеная - 1 щепотка
кориандр молотый - 1 щепотка
кумин (молотый) - 1 щепотка
перец красный острый (молотый) - 1 щепотка
перец черный (молотый) - 1 щепотка
Приготовление:
Виноградные листья залить водой на 30 мин. В кастрюле вскипятить воду, уменьшить огонь и бланшировать листья 1-2 мин.
Для начинки рис и булгур промыть холодной водой. Добавить мелко нарезанную петрушку, помидоры без кожицы, измельченные в блендере, лук, томатную пасту и специи по вкусу. Перемешать, приправить лимонным соком и добавить 2 ст. л. масла.
Срезав черенки, положить виноградные листья лицевой стороной вверх. На нижний край листа выложить примерно 1 ч. л. начинки, подогнуть листья снизу, затем завернуть с каждой стороны и свернуть в тугие рулетики.
Переложить в кастрюлю с толстым дном, застеленной виноградными листьями. Посолить и полить оливковым маслом. Разложить кружочки лимона, накрыть виноградными листьями, залить водой, чтобы покрыла все.
Сверху положить груз - крышку или тарелку, накрыть кастрюлю крышкой и поставить на огонь. Как только вода закипит, уменьшить огонь и готовить до полного испарения воды. На это уйдет примерно 1 час. Во время приготовления при необходимости можно подливать воду.
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Бурек
Ингредиенты:
мука - 500 г
вода - 1 стакан
говяжий фарш - 500 г
лук - 2 шт.
Приготовление:
В стакане теплой воды растворить 1/2 ч. л. соли. В глубокую миску просеять муку. В центре сделать углубление и вылить воду с солью. Замесить эластичное тесто. Сформировать шар, завернуть в пищевую пленку и оставить на 30 мин.
Мелко нарезать лук, соединить в глубокой миске с фаршем, добавить соль и черный перец по вкусу. Хорошо перемешать.
Отдохнувшее тесто достать из пленки, разделить на три равные части. На рабочую поверхность вылить немного масла и замесить на нем первый кусок теста, нажимая ладонью и растягивая его от центра к краям. Затем точно также замесить второй и третий куски. Сложить их друг на друга и дать отдохнуть еще 5 мин.
Выложить фарш в виде тонкой линии. Завернуть край теста, закатывая его в рулон до середины. Как только рулон дойдет до середины, остановиться. Точно также выложить фарш с противоположной стороны и закатать внутрь. Два рулона должны оказаться вплотную друг к другу. Затем, начиная с одного из концов, свернуть тесто по спирали, образовав "улитку".
Круглую форму для выпечки смазать оливковым маслом и выложить в центр "улитки".
Второй корж точно также растянуть руками в тонкий пласт и свернуть с двух сторон в рулеты. Затем разрезать тесто посередине так, чтобы получилось два отдельных рулета. Первый уложить в форму, продолжая "улитку". Второй - в продолжение первого. Аналогично растянуть третью лепешку теста и повторить все те же действия, что и со вторым коржом.
Выпекать бюрек с мясом в разогретой до 250°C духовке 25 мин. Подавать теплым, нарезав как торт.
Кулинарные традиции греков формировалась более 3,5 тыс. лет. Их кухня имеет много общего с французской, балканской и итальянском. Считается типичной средиземноморской.
Важное место в рационе греков занимают рыба и морепродукты. Такие сорта, как морской окунь, скумбрия, дорада чаще запекают на углях, подают к столу в сопровождении "ладолемоно", оливкового масла с лимоном.
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