Грибную запеканку подают со сметаной

Время приготовления час. Фото: yabpoela.com

Грибная запеканка - простое и аппетитное блюдо, которое покоряет вкусом и ароматом. Для него подойдут свежие, сушеные, соленые или маринованные грибы. Дополнительными ингредиентами могут стать макароны, мясо, сыр, картофель, или любые овощи.

Ингредиенты:

куриное филе - 400 г

шампиньоны - 200 г

картофель - 300 г

помидор - 2 шт.

лук - 1 шт.

сметана - 200 г

твердый сыр - 150 г

масло - 2 ст. л.

черный молотый перец - по вкусу

соль - по вкусу

Приготовление:

Отварное куриное филе, лук и шампиньоны нарезать кубиками, помидоры - кружочками, очищенный картофель - тонкими ломтиками. Сыр натереть на крупной терке. Обжарить лук и грибы на растительном масле до испарения жидкости. Послойно выложить продукты в смазанную маслом форму для запекания, посолить и поперчи каждый слой: картофель, курицу, помидоры, обжаренные грибы с луком и снова картофель. При желании слои можно повторить. Сверху полить сметаной и посыпать тертым сыром. Запекать в разогретой до 200 ° С духовке 30-40 минут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оригинальный рецепт: в несладкие маффины добавляют бекон

Авокадо-чесночный соус станет идеальным дополнением к мясу и птице. Главное приобрести спелый фрукт, чтобы его было легко размять с помощью вилки до кремообразного состояния. Если же не получается - можно использовать блендер.