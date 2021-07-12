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пятница, 16 июля 2021 12:01

Гастрономический путеводитель по индийской кухне: три блюда, которые стоит попробовать

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Индийская кухня столь разнообразна, как и ее культура, география и климат. Растительная пища является основой рациона. Рис, кукуруза, дал, горох, чечевица и другие бобовые, овощи, а также лепешки из низших сортов муки - чапати, являются ее неотъемлемой частью. Традиционную пищу едят пальцами, правой рукой отламывая кусочек чапати и набирая на него рис с овощами или мясом.

Автор: Chan Walrus from Pexels
  Главной традиционной приправой считается гарам масала.
Главной традиционной приправой считается гарам масала.

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Большинство индийцев на юге являются вегетарианцами, благодаря чему научились мастерски использовать различные пряности. Самые популярные специи: тмин, кориандр, куркума, кардамон, красный и зеленый чили, корица, шафран, гвоздика, мускатный орех, имбирь, анис, кунжут, лук и чеснок. Главной традиционной приправой считается гарам масала.

Из напитков популярен чай, который пьют с горячим молоком и специями, кофе, сок манго и нимба панч, приготовленный из сока лимона и воды.

Овощное карри

Автор: cookingzone.net
  Карри в Индии называют как приправу, так и редко-густое блюдо с тушеными овощами, бобовыми, а также мясом.
Карри в Индии называют как приправу, так и редко-густое блюдо с тушеными овощами, бобовыми, а также мясом.

Ингредиенты:

оливковое масло - 2 ст. л.

семена горчицы - 1 ч. л.

перец чили - 2 шт.

листья карри - горсть,

лук - 2 шт.

молотый кориандр - 1/2 ч. л.

зира - щепотка

масала - 1/2 ч. л.

куркума - 1/4 ч. л.

порошок чили - 1/4 ч. л.

помидоры - 6 шт.

батата - 2 шт.

картофель - 2 шт.

баклажан - 1 шт.

кокосовое молоко - 100 мл

стручковая фасоли - горсть

зелений горошек - горсть

бамии - горсть

морская соль, перец - по вкусу

Приготовление:

В сковороде разогреть оливковое масло и поджарить семена горчицы 2-3 мин. до тех пор, пока не начнут "стрелять". Добавить перец чили, листья карри, лук, кориандр, зиру, гарам масалу, куркуму и порошок чили. Перемешать и готовить на среднем огне, пока лук не станет мягким. Добавить измельченные помидоры. Приготовленный соус батат смешать с картофелем и баклажанами. Влить кокосовое молоко и продолжить варить до готовности овощей. Всыпать фасоль, горошек и бамию. Приправить и готовить еще несколько минут, до готовности. Подать с рисом.

Чапати

Автор: Francesco Paggiaro from Pexels
  Чапати - одна из разновидностей индийского хлеба.
Чапати - одна из разновидностей индийского хлеба.

Ингредиенты:

мука - 300 г

соль - щепотка

растительное масло - 1 ст. л.

сливочное масло - по вкусу

вода - 160 мл

Приготовление:

Просеять муку в миску. Добавить холодную воду и соль, замесить мягкое, немного липкое тесто. Влить масло и снова вымесить. Накрыть тесто пленкой и оставить на 15-20 мин. Сформировать из теста шарики размером чуть меньше мячика для гольфа, погрузить каждый в муку. На присыпанной мукой поверхности раскатать корж в тонкий круг диаметром 20 см. Жарить на сухой сковороде с толстым дном 30 с, слегка смазать маслом и перевернуть. Готовые коржи подать теплыми.

Чернично-мятный ласси

Автор: cookingzone.net
  Чернично-мятный ласси - популярный десерт.
Чернично-мятный ласси - популярный десерт.

Ингредиенты:

черника - 55 г

мята - 8-13 листьев

йогурт - 120 мл

молоко - 60-120 мл

Приготовление:

Перемолоть все ингредиенты в блендере, используя сначала только половину молока. Затем при необходимости долить еще, чтобы получить напиток желаемой консистенции. Украсить мятой.

Японская кухня известна нам благодаря суши, история которых насчитывает более 1300 лет. Несмотря на это самыми популярными блюдами страны восходящего Солнца являются не только они. Государство славится множеством интересных супов, закусок и сладостей. Сравнивая ее с другими кухнями мира, эта почти лишена приправ. Базируется на рисе, соевых продуктах, рыбе, морепродуктах, водорослях и овощах.

Автор: Влада Москвитис
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