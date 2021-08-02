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пятница, 06 августа 2021 10:25

Египетские пирамиды появились благодаря пиву

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6 августа отмечают Международный день пива. Его основали в 2007 году в Калифорнии. К 2011-му местный фестиваль перерос в международный праздник.

Пиво называют третьим по популярности напитком в мире после воды и чая. В мире существует около 400 различных сортов пива. Самое крепкое в мире Армагеддон варит шотландская компания Brewmeister. Содержание алкоголя в нем 65%. За самую дорогую бутылку пива в мире придется выложить около $1 тыс. Правда, бутылка 12-литровая.

Автор: fakty.com.ua
  Международный день пива: факты о напитке поражают
Международный день пива: факты о напитке поражают

Первое пиво из ячменя и пшеницы, без добавления хмеля, варили именно шумеры. Оно было нефильтрованное, поэтому пили через соломинку, чтобы не мешал осадок и зерно.

Работа пивовара в Египте и Вавилоне была настолько уважаемой, что люди этой профессии освобождались даже от воинской повинности. Египтянам так нравилось пиво, даже в захоронениях фараонов ставили "ушебти" - фигуры пивоваров, чтобы они варили им пиво после смерти. Египетские строители пирамид получали расчет в пиве. И если вдруг им не доливали зарплаты, они поднимали настоящую бучу и устраивали массовые беспорядки.

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В XVI в. потребление пива достигало невероятно высокого уровня. Например, в Швеции его пили в 40 раз больше, чем сейчас. Одни исследователи объясняют это "океанской" жаждой, поскольку тогдашние люди употребляли много засоленных продуктов - мясо, рыбу, сыры и тому подобное. Другие считают, что питательный напиток добавлял калорий в не слишком разнообразный рацион. Пивной суп с хлебом и копченостями - традиционное блюдо тех времен.

1712 года первая большая пивоварня открылась во Львове. Петр I в поисках концептуальных новинок для своей империи прихватил из Европы рецепты пива на хмеле. Пиво, вино и водку продавали возле Золотых, Печерских и Львовских ворот, в кабаках.

Каждая свадьба начинается с приветственного фуршета. Устраивают перед церемонией росписи или основным застольем. Длится от 30 до 50 мин. Отсутствие фуршета - неуважение к гостям. Ведь основной пир начинается не сразу, а гости уже голодные. Должны быть хотя бы фрукты и игристое.

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Дата
06
августа

Египетские пирамиды появились благодаря пиву

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