Дали проверенный рецепт удачной солянки

Солянка является любимым блюдом многих. О том ее привыкли больше есть в гостях или в кафе. Все из-за отсутствия проверенного рецепта. Именно таков этот.
С ним получается питательная и ароматное блюдо с копченостями и лимоном. Солянку выгодно готовить не из специально купленных, а из продуктов, которые у тебя остались после застолья.
Ингредиенты:
2,5 л мясного бульона
500 г копченостей - ребра, ветчина, колбаса
1 луковица
1 морковь
4 картофелины
4 соленых огурца
70 г оливок
50 г каперсов
зелень
пол лимона
100 г сметаны
1 ст. л. томатной пасты
2 лавровых листа
Приготовление:
Копчености нарезать соломкой. Положить в кипящий мясной бульон и варить 15 мин. Добавить порезанный картофель и морковь.
Соленые огурцы измельчить соломкой. Налить в сковороду полстакана бульона, добавить соленые огурцы.
Лук порезать четверть кольцами.
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На разогретом масле обжарить лук с перцем и солью до мягкости. Затем добавить томатную пасту и обжарить 2 мин.
Добавить зажарку в солянку и варить 15 мин.
В конце положить каперсы, оливки, зелень, специи и варить 10 мин. Выключить огонь и дать солянке настояться 15 мин.
При подаче положить в каждую тарелку дольку лимона и заправить солянку сметаной.
Как и солянкой, согреться в холодную погоду можно и грибным супом. Это простая, но одновременно вкусная и сытная пища. Готовится на мясном или овощном бульоне.
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