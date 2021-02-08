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Дали проверенный рецепт удачной солянки

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Дали проверенный рецепт удачной солянки
Солянку готовят из продуктов после застолья. Фото: maggi.ru

Солянка является любимым блюдом многих. О том ее привыкли больше есть в гостях или в кафе. Все из-за отсутствия проверенного рецепта. Именно таков этот.

С ним получается питательная и ароматное блюдо с копченостями и лимоном. Солянку выгодно готовить не из специально купленных, а из продуктов, которые у тебя остались после застолья.

Ингредиенты:

2,5 л мясного бульона

500 г копченостей - ребра, ветчина, колбаса

1 луковица

1 морковь

4 картофелины

4 соленых огурца

70 г оливок

50 г каперсов

зелень

пол лимона

100 г сметаны

1 ст. л. томатной пасты

2 лавровых листа

Приготовление:

Копчености нарезать соломкой. Положить в кипящий мясной бульон и варить 15 мин. Добавить порезанный картофель и морковь.

Соленые огурцы измельчить соломкой. Налить в сковороду полстакана бульона, добавить соленые огурцы.

Лук порезать четверть кольцами.

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На разогретом масле обжарить лук с перцем и солью до мягкости. Затем добавить томатную пасту и обжарить 2 мин.

Добавить зажарку в солянку и варить 15 мин.

В конце положить каперсы, оливки, зелень, специи и варить 10 мин. Выключить огонь и дать солянке настояться 15 мин.

При подаче положить в каждую тарелку дольку лимона и заправить солянку сметаной.

Как и солянкой, согреться в холодную погоду можно и грибным супом. Это простая, но одновременно вкусная и сытная пища. Готовится на мясном или овощном бульоне.

lady.tochka.net
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