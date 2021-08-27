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пятница, 27 августа 2021 12:00

Белорусская кухня: чем удивляет туристов и что едят местные

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Белорусская кухня славится сытными и простыми блюдами. Рацион местных состоит преимущественно из мяса и овощей. Особенно популярен картофель. Местные жители практически не используют специи, считая, что они искажают натуральный вкус пищи. Исключение делают только для черного перца, корицы, гвоздики, тмина и кориандра.

Автор: tem Podrez from Pexels
  Основа белорусской кухни - сытные и простые блюда
Основа белорусской кухни - сытные и простые блюда

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Ни один белорусский обед не обходится без первого, часто это жур. Блюдо может быть постным, мясным или молочным. Основным ингредиентом является процеженный раствор овсяной муки.

Вторых блюд у этого народа тоже немало. Готовят из рыбы, мяса и овощей. Очень часто на столах местных жителей появляется юц. Готовится из свиного или говяжьего желудка, начиненного смесью крупы и мяса. Также популярны котлеты и различные отбивные.

Роль десертов обычно выполняют напитки. Популярен квас, в том числе и фруктовый, а также солодуха.

Драники

Автор: depositphotos
  Драники подают со сметаной.
Драники подают со сметаной.

Ингредиенты:

картофель - 5 шт.,

яйцо - 1 шт.,

лук - 1 шт.,

масло - для жарки.,

соль, перец - по вкусу.

Приготовление:

Очищенный картофель натереть на крупную терку, лук - мелко нарезать. Отжать сок, добавить яйцо и муку, чтобы получилось тесто по густоте, как сметана. Жарить драники в большом количестве растительного масла с двух сторон до готовности.

Пячиста

Автор: Фото: Елена Микульчик/kulinariaplus.com/index.php/ru/
  Пячиста – это большие куски мяса или целые тушки птиц, запечённые в печи.
Пячиста – это большие куски мяса или целые тушки птиц, запечённые в печи.

Ингредиенты:

свинина - 1,5 кг,

лук - 2 шт.,

грибы - 10-15 шт.,

мука - 1 ст. л.,

масло - 2 ст. л.,

сметана - 200 г,

сыр - 150 г,

перец, соль - по вкусу.

Приготовление:

Мясо посыпать солью, перцем, молотым тмином и кориандром. Измельчить с помощью терки лук и замариновать в нем мясо на пару часов. Выложить на смазанный маслом противень, и поставить в духовку. Запекать при 180-200 градусах в течение часа или полутора, в зависимости от величины куска. В процессе приготовления мясо несколько раз полить выделившимся соком. Для подливы отварить грибы. Малые оставить целиком, крупные порезать на части. Мелко нарезанный лук поджарить на сливочном масле до золотистого цвета, добавить муку, прогреть несколько минут, помешивая. Всыпать грибы, посолить, поперчить. Через несколько минут влить сметану и тушить 10 мин. В конце всыпать натертый на крупной терке сыр, перемешать и снять с плиты. Стенки горшка смазать сливочным маслом, переложить в него соус, накрыть горшок крышкой и поставьте в духовку на 15 мин. От готовой пячисты отрезать куски мяса и подать с грибным соусом.

Кулага

Автор: gastronom.ru
  Ягоды для белорусской кулаги берут любые: лесные или садовые. Особенно вкусно получается с черникой и смородиной.
Ягоды для белорусской кулаги берут любые: лесные или садовые. Особенно вкусно получается с черникой и смородиной.

Ингредиенты:

ягоды - 1 ст.,

вода - 1 ст.,

сахар или мед - по вкусу,

мука ржаная - 1-1,5 ст. л.,

корица, ваниль - по вкусу.

Приготовление:

Смешать муку с небольшим количеством воды. Очищенные ягоды довести до кипения. Всыпать по вкусу корицу или ваниль. Когда отвар закипит, влить смесь из муки тонкой струйкой и смешать. Всыпать сахар или мед. Готовое блюдо подают горячим или холодным.

Кулинарные традиции греков формировалась более 3,5 тыс. лет. Их кухня имеет много общего с французской, балканской и итальянской. Считается типичной средиземноморской. Важное место в рационе греков занимают рыба и морепродукты.

Автор: Влада Москвитис
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