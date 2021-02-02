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среда, 03 февраля 2021 11:58

Банки начали выдавать кредиты под залог головки сыра

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Банки начали выдавать кредиты под залог головки сыра
Дырки в сыре возникают от действия бактерий, содержащихся в молоке. Фото: agroday.com.ua

3 февраля 1815 в Швейцарии основана первая в мире фабрика по производству сыра. Через 85 лет их стало уже 750. Сейчас 1200 швейцарских деревень обладают собственными сыроварнями.

Многие из них расположены высоко в горах, где особенно вкусный альпийский сыр, который делают мастера по секрету от деда-прадеда. Лидером по потреблению остается эмменталер - 55 тыс. тонн. Следом за ним идет грюер- 23 тыс. тонн.

Ранее стандартным сыром был мягкий из кислого молока, однако он не сохранялся долго. Техника использования сычужного фермента из желудка телят - для изготовления сыра впервые появилась в Швейцарии примерно XV в.

Монахи, жившие на вершинах некоторых главных перевалов в Альпах хранили большие запасы сыров для прохожих путешественников. Запасы должны были быть большими, так как ждать можно было кого угодно. Так в мае 1800 года, что проходил через перевал "Большой Сен Бернар" Наполеон с армией из 40 000 военнослужащих получил полторы тонны сыра. Монахам пришлось подождать 50 лет, прежде чем они увидели деньги за эти сыры, и только в 1984 году тогдашний президент Франции Франсуа Миттеран сделал символическую выплату монастырю.

В августе 2018 года в египетской гробнице в возрасте более 3300 лет, нашли самый старый в мире сыр. И не просто его остатки, а целую голову.

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На сегодняшний день в мире насчитывается более 2500 зарегистрированных видов сыра.

В штате Висконсин существует закон, который позволяет требовать в ресторане подачу сыра вместе с каждым приемом пищи.

В прошлые времена сыр считался очень ценным подарком. Королеве Великобритании Виктории на свадьбу преподнесли огромное колесо сыра "Чеддер", весит 450 кг.

С середины XX века некоторые банки на севере Италии стали выдавать кредиты сыроварам под залог пармезана. Головки сыра, обычно созревают 2-3 года, банк помещает в специальное хранилище. Если кредитор задерживает выплаты, банк может продать сыр.

Однажды сыр помог выиграть войну. В 1841 году флотилия Уругвая сошлась в бою с флотилией Аргентины. Через некоторое время в уругвайцев закончились снаряды, и, казалось бы, бой был проигран. Но здесь они вспомнили, что в трюмах кораблей является засохшие головки сыра, и зарядили ними пушки. Аргентинцы решили, что это какой-то новый вид оружия, и предпочли на всякий случай отступить.

Почти сто лет ученые выясняли и спорили, откуда берутся дырки в сыре. Американец Уильям Кларк в 1917 году установил, что "глаза" - результат жизнедеятельности бактерий, содержащихся в молоке. Бактерии выделяют углекислый газ, образуя полости в сыре.

Сыр годится не только для праздничных блюд, но и перекусов. Без них никак в современном ритме жизни. Поэтому нужно выбирать питательные продукты, чтобы не ходить голодным. В этом поможет сэндвич с курицей и зеленью. Он обеспечит организм витаминами и энергией на весь день. Если в течение недели недостаточно времени, соус песто можно приготовить заранее.

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Дата
03
февраля

Банки начали выдавать кредиты под залог головки сыра

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