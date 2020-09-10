Ярко и необычно: как оригинально представить десерт с чиа

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Семена чиа популярные благодаря своим уникальным составляющим. В них содержатся кислоты Omega-3 и Omega-6, клетчатка, железо, калий, кальций, магний, натрий и другие полезные элементы, необходимые для организма человека. Неудивительно, что за последние годы десерты с добавлением этого растения приобрели огромную популярность.

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Рекомендуется употреблять, смешивая их с жидкостью - горячей водой, молоком, соком. Тогда семена разбухают и увеличивается в 12 раз. Хорошо сочетаются с фруктами и ягодами. Как именно - изображено в галерее.

Масляный крем, мастика - давно в прошлом. Лучшее украшение для торта - свежие ягоды, фрукты и цветы. Для этого требуется минимум усилий, доступные ингредиенты - и обычный бисквит станет изысканным тортом, как с кондитерской.