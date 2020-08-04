Аппетитная корочка "сводит с ума": раскрыли рецепт курицы с лимоном и чесноком

 
Ексклюзивы
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты добиваются выполнения языкового закона общественными заведениями
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты добиваются выполнения языкового закона общественными заведениями
Просмотров: 126
Дорогие фрукты, дешевая картошка: сколько стоят закупки украинцев в августе
Дорогие фрукты, дешевая картошка: сколько стоят закупки украинцев в августе
Просмотров: 207
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 16515
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3627
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 882
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6642
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 954
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 810
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 594
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
19
16
11
5
11
Впечатляющие идеи: как украсить торт на день рождения девочки
Впечатляющие идеи: как украсить торт на день рождения девочки
Фантазия поражает: как составить букеты из ягод и фруктов
Фантазия поражает: как составить букеты из ягод и фруктов
Ярко и неординарно: как подать нарезку летних фруктов
Ярко и неординарно: как подать нарезку летних фруктов
5 заведений Киева соревнуются за &quot;лучший интерьер&quot;
5 заведений Киева соревнуются за "лучший интерьер"
Десерты впечатляют: кондитерка копирует на тортах реальную жизнь
Десерты впечатляют: кондитерка копирует на тортах реальную жизнь
Видео
Все видео
Раскрыли секрет известного напитка "Крем-сода"
Раскрыли секрет известного напитка "Крем-сода"
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Россияне воруют украинский борщ
Россияне воруют украинский борщ
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Интервью
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты добиваются выполнения языкового закона общественными заведениями
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты добиваются выполнения языкового закона общественными заведениями
Просмотров: 135
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6642
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 702
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 594
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 1395
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
вторник, 04 августа 2020 14:53

Аппетитная корочка "сводит с ума": раскрыли рецепт курицы с лимоном и чесноком

  Комментировать

Хочется чего-то экстравагантного и полезного – запеченная курица с лимоном и чесноком то, что вам нужно. Приготовление занимает не более 40 минут, при этом вкус невероятный.

Автор: pixabay.com
  Подают с любимым гарниром и овощами
Подают с любимым гарниром и овощами

Ингредиенты:

куриные бедра на кости с кожей - 900 г

морская соль - по вкусу

молотый черный перец - по вкусу

оливковое масло - 3 ст.л.

лимонный сок - 2 ст.л.

коричневый сахар - 1 ч.л.

чеснок - 4 зубчика

кусочки лимона - для подачи

Приготовление:

Курицу промыть и обсушить. Смешать оливковое масло, лимонный сок, коричневый сахар, чеснок и специи. Добавить курицу в маринад и перемешать.

Застелить пергаментной бумагой противень для запекания. Выложить мясо кожурой вниз. Запекать при температуре 180 градусов 40 минут до полной готовности. Подавать с любимым гарниром, овощами и кусочками лимона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кус-кус подают с куриными сердцами

Запеченная курица лучше сочетается с сухофруктами. Они добавляют кислинку и запах копченостей. Чтобы начинка держалась, примешивают вареный рис.

segodnya.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Аппетитная корочка "сводит с ума": раскрыли рецепт курицы с лимоном и чесноком». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
августа

Создали организацию, которая занималась опекой украинских военнопленных

Показали, что достойны независимости - почтили память кошевого атамана

$ 2 млн за бутылку: "напиток вдов" празднует день рождения

Дневник еврейской девочки перевели на 67 языков

Самое читаемое
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и &quot;смертельно опасный&quot; салат: 5 блогов недели
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и "смертельно опасный" салат: 5 блогов недели
 Просмотров: 60211
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
 Просмотров: 16515
Мужчина в упор расстрелял соседа: момент попал на видео
Мужчина в упор расстрелял соседа: момент попал на видео
 Просмотров: 7119
Стало известно, почему Медведчук поехал в Крым
Стало известно, почему Медведчук поехал в Крым 1 Просмотров: 6157
Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика
Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика Просмотров: 5976
Кухня
Впечатляющие идеи: как украсить торт на день рождения девочки
Впечатляющие идеи: как украсить торт на день рождения девочки
19
 Просмотров: 846
Как приготовить маффины с малиновой начинкой
Как приготовить маффины с малиновой начинкой Просмотров: 18
Летний соблазн: раскрыли секрет ленивого абрикосового чизкейка
Летний соблазн: раскрыли секрет ленивого абрикосового чизкейка Просмотров: 9
Фантазия поражает: как составить букеты из ягод и фруктов
Фантазия поражает: как составить букеты из ягод и фруктов
16
 Просмотров: 837
Вегетарианскую окрошку подают со сметаной
Вегетарианскую окрошку подают со сметаной Просмотров: 126
Больше всего комментируют
6
Не так, как раньше: президентство Зеленского повлияло на популярность "Квартала 95"
4
События на Донбассе развиваются не по украинскому сценарию - Елисеев
3
Кортежи Зеленского даже не снились Порошенко - мэр Днепра Филатов
2
Пальчевский не пришел на "мужской разговор" с Ницоем, хотя сам его вызвал
2
Кравчук предлагает сделать Донбасс свободной экономической зоной
Голосов: 504
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua