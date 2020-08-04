Аппетитная корочка "сводит с ума": раскрыли рецепт курицы с лимоном и чесноком

Хочется чего-то экстравагантного и полезного – запеченная курица с лимоном и чесноком то, что вам нужно. Приготовление занимает не более 40 минут, при этом вкус невероятный.
Ингредиенты:
куриные бедра на кости с кожей - 900 г
морская соль - по вкусу
молотый черный перец - по вкусу
оливковое масло - 3 ст.л.
лимонный сок - 2 ст.л.
коричневый сахар - 1 ч.л.
чеснок - 4 зубчика
кусочки лимона - для подачи
Приготовление:
Курицу промыть и обсушить. Смешать оливковое масло, лимонный сок, коричневый сахар, чеснок и специи. Добавить курицу в маринад и перемешать.
Застелить пергаментной бумагой противень для запекания. Выложить мясо кожурой вниз. Запекать при температуре 180 градусов 40 минут до полной готовности. Подавать с любимым гарниром, овощами и кусочками лимона.
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Запеченная курица лучше сочетается с сухофруктами. Они добавляют кислинку и запах копченостей. Чтобы начинка держалась, примешивают вареный рис.
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