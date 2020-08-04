Аппетитная корочка "сводит с ума": раскрыли рецепт курицы с лимоном и чесноком

Хочется чего-то экстравагантного и полезного – запеченная курица с лимоном и чесноком то, что вам нужно. Приготовление занимает не более 40 минут, при этом вкус невероятный.

Автор: pixabay.com Подают с любимым гарниром и овощами

Ингредиенты:

куриные бедра на кости с кожей - 900 г

морская соль - по вкусу

молотый черный перец - по вкусу

оливковое масло - 3 ст.л.

лимонный сок - 2 ст.л.

коричневый сахар - 1 ч.л.

чеснок - 4 зубчика

кусочки лимона - для подачи

Приготовление:

Курицу промыть и обсушить. Смешать оливковое масло, лимонный сок, коричневый сахар, чеснок и специи. Добавить курицу в маринад и перемешать.

Застелить пергаментной бумагой противень для запекания. Выложить мясо кожурой вниз. Запекать при температуре 180 градусов 40 минут до полной готовности. Подавать с любимым гарниром, овощами и кусочками лимона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кус-кус подают с куриными сердцами

Запеченная курица лучше сочетается с сухофруктами. Они добавляют кислинку и запах копченостей. Чтобы начинка держалась, примешивают вареный рис.