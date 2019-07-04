10 новых способов подачи овощей

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Яркие и сочные овощи являются украшением стола. Они повышают аппетит и усиливают вкус остальных блюд. Но чтобы обычная овощная нарезка стала главным блюдом праздничного стола, нужно постараться с подачей. И вот несколько идей, которые помогут удивить гостей.

Удобно представить их в узких стаканах сразу со сливочным соусом.

Или использовать капусту вместо соуснице.

Наибольший ажиотаж имеют свежие овощи на ледяной подушке. Холод помогает им долго оставаться хрустящими.

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Для детского праздника выложите овощи в виде яркой и привлекательной картинки. Это могут быть удивительные птицы, герои сказок и мультфильмов, морские обитатели или смешные человечки. Процесс может занять немного больше времени, чем вы планировали, но это того стоит - если хоть один маленький гость пополнит свой запас витаминов, съев несколько кусочков овощей.

Создать венок из свежих овощей очень просто. Достаточно изготовить основу из пищевой фольги, обернуть ее листьями салата и воткнуть в нее кусочки овощей, нанизанные на зубочистки и шпажки. В центре венка установите соусницу на высокой ножке или бокал для мартини.

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