Возвращение пяти миллионов трудовых мигрантов приведет к социальному взрыву

- Наша экономическая политика заключается в давлении на бизнес. Представители правящей партии делают все, чтобы увеличить налоги и ужесточить администрирование. Поэтому люди будут выезжать отсюда, - говорит Василий Воскобойник, 45 лет, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

Польское правительство готовит налоговые льготы для трудовых мигрантов и предпринимателей. В этой стране работают почти 1,5 млн украинцев и учатся до 50 тыс. наших студентов, говорит посол Украины в Польше Андрей Дещица, 55 лет.

Первый год после переезда работники будут платить вдвое меньшие налоги, чем местные. Следующие три - налог, уплаченный за предыдущие 12 месяцев, уменьшится на 50%. Так Польша хочет привлечь мигрантов на длительный срок. Принять программу готовятся в начале осени.

- Говорить на таком фоне, что Украина может повторить экономический успех Польши - розовые мечты, - продолжает Василий Воскобойник. - У нас собираются выводить доходы людей из тени, увеличивая фискальное давление. А в Польше половину налогов за мигрантов будет платить государство. В частности, отчисления в Пенсионный фонд и на социальное страхование. Там поняли, что для экономического роста нужны 5-6 миллионов трудовых мигрантов. Которые не просто приедут на работу, а останутся навсегда. Там тоже есть проблемы - молодежь так же отправляется работать в более развитые страны Европы. Поэтому для жителей Украины, Молдовы, Беларуси, Армении, Грузии и России поляки упростили условия трудоустройства. На шесть месяцев они могут приехать без бюрократических барьеров. И зарплаты значительно выше, чем у нас. Поэтому украинцы едут.

К нам могли бы прибывать из Средней Азии и Северной Африки - граждане более бедных, чем Украина, государств. Но есть препятствия в законодательстве. Если хотите взять иностранца на простую работу, например, дворником, должны платить ему не менее 10 минимальных зарплат. По меньшей мере 60 тысяч гривен. Наши законы вытесняют мигрантов в "серую зону".

Из 16 миллионов трудоспособного населения в Украине более 10 процентов - безработные. За рубежом работают примерно 5 миллионов украинцев. Если они вернутся, это приведет к увеличению социальной напряженности. Надо менять страну, чтобы люди не выезжали. И чувствовали изменения не ушами, а карманами.

- В 2015-2016-х зарплаты в Украине не повышались. Был существенный отток украинцев. В 2019-ом усилилась гривна. Граждане увидели, что такие же деньги могут и здесь заработать. Миграция замедлилась. Польша решила привлекать людей дополнительными льготами. Потому что налоги там выше, чем у нас, - говорит 45-летний Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии.

- Надо привлекать иностранные инвестиции в Украину, чтобы появилось больше хороших рабочих мест. Работодатели должны реагировать на переманивание работников увеличением зарплат. Можем упростить устройство для граждан Беларуси и Евросоюза. Чтобы могли получать справку на временное проживание, открыть счет в банке. Из этих стран не будут ехать неквалифицированные люди.

Сейчас видим поток мигрантов в Украину с Ближнего Востока и Средней Азии. Фактически нелегальный. Опыт ЕС показывает, что неплохо приспосабливаются турки. Хотя Турция экономически выше Украины, но части ее граждан это могло бы быть интересно. Однако необходимо следить - чтобы мигранты не образовывали этнические анклавы, которые будут пренебрегать законами. У нас уменьшается количество людей трудоспособного возраста. Это будет продолжаться и впредь.