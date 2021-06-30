Украинской Конституции - 2300 лет

Четверть века тому назад приняли Конституцию Украины. Впрочем, дата условна. Конституционный процесс в нашем государстве насчитывает 2300 лет.

В III в. до нашей эры на месте Севастополя был эллинский полис Херсонес. Он единственный в Причерноморье сохранил демократический строй. Были попытки установления тирании, но народоправие победило. В честь события и для предотвращения рецидивов отцы города составили для граждан присягу. Это еще не совсем основной закон. Но в нем есть два базовых элемента, без которых невозможна ни одна конституция: определение территории государства и указание политического и государственного строя.

23 века прошло, а мы движемся в указанном Херсонесом направлении - демократической республики.

В эпоху античности основные законы на территории Украины если и принимали, то мы о них ничего не знаем. А вот с Х в. сведения у нас надежные.

Русь присоединилась к международному праву раньше, чем получила государственное. В 911 году Киев и Константинополь подписали договор, который определял взаимоотношения государств и порядок судопроизводства наших купцов в Византии. Нормы этого и более поздних соглашений сильно влияли на право Руси.

После крещения Руси князь Владимир разграничил небесное и земное. В 996 году выдал Десятинной церкви грамоту на получение налогов. До 1011 года она превратилась в первый церковный устав. Документ разделял юрисдикцию светских и церковных судов. Отдал священникам контроль мер и весов. Все остальные вопросы остались в ведении князя. Позже церковный устав издал князь Ярослав. Каноническое право окончательно отделилось от государственного.

После 1016 года Ярослав издал судебник - "Древнейшую правду". Что-то вроде уголовного кодекса с сохранением кровной мести и рабства. Через 50 лет появилась "Правда Ярославичей", которая закрепила разделение элиты и плебса. Впоследствии она вошла в "Русскую Правду" - важнейший документ тех времен.

В XIII-XIV вв. на части Украины, которая находилась под литовским контролем, продолжало действовать русское право. Правители исповедовали принцип: "старое не рушим, новое не вводим". Лишь в отдельных городах появляется Магдебургское право, которое обеспечивало внутреннее самоуправление жителей и выборность местной власти.

Окончательный переход от русского к литовскому праву начался с введением в 1468 году судебника князя Казимира IV. Документ определял новые нормы судопроизводства.

В 1529 году появился Первый Литовский статут. Он соединил нормы русского, литовского, а также отчасти польского и немецкого права. Статут гарантировал политические и имущественные права шляхты по типу Великой хартии вольностей. То есть сами права существовали с незапамятных времен, но периодически их должны были подтверждать очередные правители. В 1566 году появился второй статут - более полный и точный.

Несмотря на заключение в 1569 году Люблинской унии, по которой все украинские земли оказались в составе Польши, литовское право сохранило свои позиции. Третий статут 1588-го пережил и Речь Посполитую, и Гетманщину. Был отменен в Российской империи в 1840 году.

Появление в XV в. казачества привело к новой правовой системе. Если запорожцы судились по обычаю, формально подчиняясь власти Литовского статута, то реестровые казаки получили право на самоуправление, освобождение от повинностей.

Украинская революция 1648 привела к распространению казацкого права на всю освобожденную территорию. Но по Зборовскому договору 1649-го "вольностями" могли пользоваться только казаки. Крестьяне должны были отбывать прежние повинности. Однако все гетманские соглашения - что с польским королем, что с московским царем - делали Украину субъектом международной политики. Определяли государственный строй. Поэтому были для украинцев настоящими конституциями вплоть до ликвидации Гетманщины.

В начале XVIII в. появляется проект первой современной и по содержанию, и по названию конституции. В 1710 году гетман Пилип Орлик подписал "Договоры и постановления прав и вольностей войсковых". Конституция Орлика охватывала широкий круг вопросов устройства будущего украинского государства. Была вершиной развития не только нашего, но и восточноевропейского права. Единственное, что мешает назвать этот документ первой конституцией Украины - его воплотили в жизнь.

С 1843-го по 1917 годы в Украине действовал "Свод законов Российской империи". В этот мрачный период украинские общественные деятели создали несколько проектов конституций. "Русская правда" декабриста Павла Пестеля 1824, "Наброски Конституции Республики" кирилло-мефодиевца Георгия Андрузского 1847, "Вольный Союз - Свободный Союз" Михаила Драгоманова 1884, "Основной Закон независимой Украины" Николая Михновского 1905 года. По ним можно отследить эволюцию украинской государственной мысли - от областничества до неделимой России через субъект федерации до полной независимости.

Практическая реализация этих идей пришлась на период Украинской революции 1917-1921 годов. Основными законами можно считать четыре Универсала Центральной Рады. Они превратили нашу страну из автономии в независимую Украинскую Народную Республику.

29 апреля 1918-го приняли Конституцию УНР. Но в тот же день произошел гетманский переворот, так что действовать ей не пришлось.