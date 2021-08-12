"Россия привязывает Лукашенко к себе"

- Лукашенко удержал власть, но потерял легитимность. Был вынужден тайно проводить инаугурацию. Белорусское общество проснулось. Но протесты не привели к расколу провластных элит, - говорит белорусский журналист 49-летний Павел Быковский, который эмигрировал в Польшу. - Благодаря приверженности силовиков Лукашенко, протесты грубо подавлены. В выигрыше - Кремль. Лукашенко продолжает уклоняться от поглощения и размещения российской военной базы в Беларуси, но имеет ограниченное пространство для маневра.

9 августа исполнился год с начала протестов в Беларуси. Люди вышли на улицы по всей стране после объявления результатов президентских выборов. Александр Лукашенко якобы получил тогда 80% голосов и остался на посту.

Незадолго до голосования арестовали оппонентов Лукашенко Сергея Тихановского и Виктора Бабарыкj. Место Тихановского заняла его супруга Светлана. В ее поддержку перед выборами вышли 60 тыс. xеловек. Когда белорусский Центризбирком объявил предварительные результаты выборов, согласно которым она получила 10% голосов, тысячи белорусов вышли на улицы - в Минске, в Гродно, Витебске и в поселках.

В столице количество участников протестов достигало сотен тысяч. Почти сразу власти применили силу. Евросоюз, США и Украина отказались признать результаты выборов и легитимность Лукашенко.

С протестами связывают по крайней мере восемь смертей. Сейчас в Беларуси 610 политических заключенных, по данным правозащитного центра "Весна". До протестов было 25. Открыли 4691 уголовное дело об "экстремизме и терроризме".

- Многовекторность Беларуси закончилась. Западный вектор усох. Китай продолжает заинтересованно наблюдать. Россия деньгами быстрее привязывает Лукашенко к себе, чем подставляет ему плечо, - продолжает Павел Быковский.

- В 2020-ом на РФ приходилось 29,5 миллиарда долларов внешней торговли товарами, 47,9 процента. Вторым выступал ЕС - 11,9 миллиарда долларов, 19,4 процента. Торговля в рамках Евразийского экономического союза практически полностью приходится на Россию. Из-за западных санкций белорусским предприятиям приходится искать другие рынки. Государственная пропаганда рассказывает о планах поставки в Северную Корею - страну без платежеспособного спроса.

В Беларуси сейчас необъявленное чрезвычайное положение. Не до законов, как выразился Лукашенко. Деятельность независимой прессы парализована. Политические партии в оцепенении. Некоммерческие организации массово ликвидируют во внесудебном порядке. Власти закрыли страну на выезд в декабре 2020-го. А после перехвата самолета с журналистом Романом Протасевичем стало невозможно лететь из Беларуси без пересадки в Москве, Ереване или Стамбуле в страны ЕС и Украину. После окончания действующих контрактов заработают санкции. Нормальный бизнес вести в таких условиях трудно для любых иностранцев.

Общество проснулось. Избавляется от иллюзий - представлений о дружественности Кремля. Выветривается убеждение: если не занимаешься политикой, то тебя репрессии не коснутся. Что в Беларуси есть правосудие. А также, что царь хороший - бояре плохие. Тумана стало меньше. Режим снял маску.

После аннексии Россией украинского Крыма у нас возрос интерес к белорусскому языку и культуре. Власть стала меньше запрещать такие инициативы. После нынешнего разгрома они будут распространяться партизанскими методами. Протест 2020 не имел геополитических векторов. Всех объединяло неприятие Лукашенко. Путин поддержал его, а не белорусский народ. Это усилит стремление к суверенитету.

Лукашенко не хочет оставлять власть и не намерен паковать золотые батоны перед эмиграцией. Весной станет понятен баланс экономических ресурсов режима. Он будет вынужден начать с Западом торговлю политзаключенными или искать ресурсы в России. Власть побоялась в феврале 2022-го проводить местные выборы. Поэтому закручивание гаек будет продолжаться.

Украину обвинили в подготовке боевиков

9 августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, 66 лет, обвинил Украину в подготовке боевиков и перебрасывании к ним оружия. Также приказал до конца года выдать гражданство всем мигрантам из Украины.

- Я крутился вокруг Путина, как мог. И вокруг Порошенко и Зеленского, - заявил он на пресс-конференции в годовщину сфальсифицированных президентских выборов. - Как с сыном, говорил с Зеленским. Он все воспринимал. Что с ним случилось? Побежал за Западом. Но зачем боевиков готовишь на территории Украины и оружие перебрасываешь к нам? Наши отношения с Киевом на низком уровне.

- Украина борется с боевиками. А не тренирует их, - сказал 35-летний Сергей Никифоров, представитель президента Украины. - Необоснованные заявления Лукашенко имеют целью отвлечь внимание от драматических событий, которые начались в Беларуси в прошлом году и продолжаются по сей день. Кризис можно решить только демократическим путем. Но Лукашенко не хватило смелости им пойти.