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четверг, 18 марта 2021 06:46

Рада должна изменить процедуру назначения судей

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Делегаты съезда судей Украины 9-11 марта избрали четырех членов Высшего совета правосудия. А именно - Сергея Болотина из Хмельницкого апелляционного суда, Виталия Салихова из Киевского апелляционного суда, Валерия Сухова из Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного и Инну Плахтий из Луцкого горрайонного суда Волынской области.

Ни один кандидат на должность судьи Конституционного суда не набрал необходимого количества голосов. Проведут повторное голосование.

- Процедуру назначения судей надо изменить, - говорит юрист 28-летняя Ирина Шиба, занимается мониторингом судебной реформы. - Должна быть введена спецпроверка на добропорядочность, этичность и профессионализм кандидатов. Парламент должен принять соответствующий закон до следующего съезда судей, когда будут избирать коллегу на должность в Конституционный суд.

В результате давления общественности и международных партнеров делегаты отказались от назначения откровенно нечестных членов ВСП. Сделали ставку на "темных лошадок". Но уже и о них поступает негативная информация из регионов.

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ
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