Кремль устроил главаря ДНР мэром столицы Калмыкии

 
Ексклюзивы
1/5
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 1683
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1557
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
2 Просмотров: 4158
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 5742
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3600
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 1908
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 495
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Просмотров: 1521
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
Просмотров: 5049
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
1 Просмотров: 1521
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 1215
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6156
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1215
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 963
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 765
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
Просмотров: 288
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
вторник, 08 октября 2019 06:06

Кремль устроил главаря ДНР мэром столицы Калмыкии

  Комментировать
 

В столице российской республики Калмыкии Элисте люди протестуют против назначения исполняющим обязанности главы города одного из бывших главарей ДНР Дмитрия Трапезникова. Они не понимают, почему мэром стал человек, который не имеет никакого отношения к Калмыкии.

В Донецке Трапезников был правой рукой Александра Захарченко. После его гибели стал исполнять обязанности главы ДНР, но проиграл борьбу за пост Денису Пушилину. Вынужден был убежать из Донецка в Россию. Там не потерялся. Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил назначить его руководителем Элисты. Объяснил решение необходимостью бороться с коррупцией и криминалом. Хотя из Донецка Трапезников сбежал именно из-за опасений быть привлеченным к ответственности за коррупцию.

Назначение Трапезникова - не личная инициатива Хасикова, а прямая рекомендация из Москвы. Он никогда не был случайным человеком. Такую "спящую агентуру" Кремль создает задолго до проведения специальных операций в недружественных странах. Затем агентура активируется. Вроде бы случайные люди становятся "народными губернаторами", "главами республик", "народными мэрами".

Если одни агенты не находят общего языка с другими, им меняют работу. В Советском Союзе особо доверенных лиц переводили из одной союзной республики в другую — для надзора за местным руководством. Ничего не изменилось.

История Трапезникова — важное доказательство того, что Кремль давно и упорно готовился к специальной операции по оккупации Крыма и восточных областей Украины. Находил и вербовал нужных людей. Оживлял пропагандистские мифы вроде истории о самодостаточности большевистской Донецко-Криворожской республики, о которой заговорили в годы правления Виктора Януковича. Активно работал с украинскими журналистами, которые рассказывали зрителям и читателям об "особом характере Донбасса" и опасности "украинского национализма".

Много людей, которых Кремль использовал для этого, после 2014 года оказались в России и прекрасно себя чувствуют там. В Украине они были на работе. В РФ — дома. Даже могут рассчитывать на продолжение политической карьеры - как Дмитрий Трапезников.

Автор: Виталий ПОРТНИКОВ, публицист
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кремль устроил главаря ДНР мэром столицы Калмыкии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление Просмотров: 195581
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
14
 Просмотров: 64058
Умерла молодая украинская актриса театра и кино
Умерла молодая украинская актриса театра и кино Просмотров: 36479
&quot;Слуга, выходи! Народ пришел!&quot; - как украинцы выступили против решений Зеленского
"Слуга, выходи! Народ пришел!" - как украинцы выступили против решений Зеленского
20
 4 Просмотров: 17587
Умерли сиамские близнецы, которые родились в Черновцах
Умерли сиамские близнецы, которые родились в Черновцах Просмотров: 16273
Комментарии
Смешно, но не очень
Смешно, но не очень Просмотров: 72
Украина пошла на уступки России
Украина пошла на уступки России 1 Просмотров: 828
Разведут войска в двух населенных пунктах
Разведут войска в двух населенных пунктах Просмотров: 207
От Украины зависит, сможет ли Путин превратить ее в Беларусь
От Украины зависит, сможет ли Путин превратить ее в Беларусь Просмотров: 738
Люди хотят мира, но не любой ценой
Люди хотят мира, но не любой ценой Просмотров: 54
Больше всего комментируют
10
"Нет капитуляции!" - по всей Украине прошли вече (трансляция в прямом эфире)
4
"Слуга, выходи! Народ пришел!" - как украинцы выступили против решений Зеленского
4
За обмен валюты придется платить: подробности
3
Порошенко загнал Бойко в угол: то есть не Путин виноват в войне против Украины, а украинская власть?
3
Богдан намекнул на "проплаченное" вече. Активисты ответили жестким условием
Голосов: 1977
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua