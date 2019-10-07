Кремль устроил главаря ДНР мэром столицы Калмыкии

В столице российской республики Калмыкии Элисте люди протестуют против назначения исполняющим обязанности главы города одного из бывших главарей ДНР Дмитрия Трапезникова. Они не понимают, почему мэром стал человек, который не имеет никакого отношения к Калмыкии.

В Донецке Трапезников был правой рукой Александра Захарченко. После его гибели стал исполнять обязанности главы ДНР, но проиграл борьбу за пост Денису Пушилину. Вынужден был убежать из Донецка в Россию. Там не потерялся. Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил назначить его руководителем Элисты. Объяснил решение необходимостью бороться с коррупцией и криминалом. Хотя из Донецка Трапезников сбежал именно из-за опасений быть привлеченным к ответственности за коррупцию.

Назначение Трапезникова - не личная инициатива Хасикова, а прямая рекомендация из Москвы. Он никогда не был случайным человеком. Такую "спящую агентуру" Кремль создает задолго до проведения специальных операций в недружественных странах. Затем агентура активируется. Вроде бы случайные люди становятся "народными губернаторами", "главами республик", "народными мэрами".

Если одни агенты не находят общего языка с другими, им меняют работу. В Советском Союзе особо доверенных лиц переводили из одной союзной республики в другую — для надзора за местным руководством. Ничего не изменилось.

История Трапезникова — важное доказательство того, что Кремль давно и упорно готовился к специальной операции по оккупации Крыма и восточных областей Украины. Находил и вербовал нужных людей. Оживлял пропагандистские мифы вроде истории о самодостаточности большевистской Донецко-Криворожской республики, о которой заговорили в годы правления Виктора Януковича. Активно работал с украинскими журналистами, которые рассказывали зрителям и читателям об "особом характере Донбасса" и опасности "украинского национализма".

Много людей, которых Кремль использовал для этого, после 2014 года оказались в России и прекрасно себя чувствуют там. В Украине они были на работе. В РФ — дома. Даже могут рассчитывать на продолжение политической карьеры - как Дмитрий Трапезников.