Почему неправильно говорить "моя автобіографія" - 30 выражений, в которых часто делают ошибки

Объяснили, какие выражение украинцы используют неправильно. Фото: pexels.com

Назвали словосочетание, в который украинцы часто делают ошибки.

ОО "Світ важливих ініціатив" собрал такие выражения. Сначала они подают неправильный вариант, а затем - правильный.

У своїх інтересах - у власних інтересах.

Ні в якому разі - у жодному разі.

Для будь-кого зрозуміло - будь-кому зрозуміло.

Гідний для наслідування - гідний наслідування.

Моя автобіографія - моя біографія.

Завідувач відділом - завідувач відділу.

В грошовому вираженні - у грошовому виразі.

Підписка газет - передплата газет.

На наш погляд - на нашу думку.

Подача документів - подання документів.

Спадання обсягів - спад обсягів.

Відслідкувати - простежити.

Приймати участь - брати участь.

Прийняти до уваги - взяти до уваги.

Прийшли до висновку - дійшли висновку.

Багаточисленні документи - численні документи.

Інформативні бюлетені - інформаційні бюлетені.

На сьогоднішній день - на сьогодні.

Проявляв ініціативу - виявляв ініціативу.

Не складають винятку - не є винятком.

Співпадають дані - збігаються дані.

Гірше всього - найгірше.

Дальше буде - далі буде.

Детальніше про виставку - докладніше про виставку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как избежать распространенных ошибок украинского языка

З відому дирекції - з відома дирекції.

Згідно розкладу дня - за розкладом.

Обидвох держав - обох держав.

Ні одного разу - жодного разу.

Для всіх інших - для решти.

Раз в місяць - раз на місяць.

Филолог Юлия Мороз объяснила, как правильно употреблять слова "відносини", "взаємини", "стосунки", "зносини". Слово "зносини" употребляют редко. Его используют относительно отношений между странами. Языковеды советуют все равно использовать слово "відносини".