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среда, 26 января 2022 16:13

В страстных объятиях: Стужук показала отдых с таинственным любимым в Риге
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Блоггер София Стужук делится нежными моментами с подписчиками. Звезда сети, за жизнью которой следят более 5,5 млн подписчиков в Instagram, показала фото отдыха в латвийской Риге.

Хотя мать троих детей не спешит знакомить публику с избранником и демонстрировать его лицо, совместные романтические кадры все же публикует. В частности, на серии снимков в Instagram Стужук наслаждается временем с любимым в горах, а позже – в СПА.

Также блогер отвечала на самые популярные вопросы пользователей. Подписчики спросили, согласен ли таинственный бойфренд на ее детей.

Блогер София Стужук делится нежными моментами с подписчиками
Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk
Звезда сети, за жизнью которой следят более 5,5 млн подписчиков в Instagram, показала фото отдыха в латвийской Риге
Пара отдыхала в СПА
Пара отдыхала в СПА
Стужук наслаждается временем с любимым в горах

"Люблю наших тактичных людей", - сказала Стужук.

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А еще ее поклонники поинтересовались, почему звезда Instagram остается в отеле, а не у любимого.

"Не уверена, что я должна отвечать на такие вопросы, которых много. Не беспокойтесь, у нас все хорошо.

Познакомились мы в Киеве еще осенью. Я стараюсь не лопнуть от любви и счастья. Я теперь частый гость в Риге, уже в третий раз здесь. Думаю, понятно почему. Летаем оба туда-сюда, как выходит. Я на четыре дня и вскоре снова к детям. Пока так", - раскрыла Стужук.

В начале января Стужук раскритиковали за отдых с таинственным бойфрендом. Из-за уик-энда с любимым в "Буковеле" ее назвали плохой матерью. Звезда соцсетей несколько дней активно проводила время и налаживала романтические отношения, пока ее трое детей были дома с нянями.

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