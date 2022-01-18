"Год страдала" - довольная фигурой Стужук показала, как выглядела до похудения

Блогер София Стужук призналась, что ей наконец-то удалось вернуть прежние формы. Мать троих детей в течение года пыталась похудеть.

Радостной новостью поделилась в Instagram. Также звезда сети показала, как выглядела раньше.

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"Я даже не знаю свой вес. Не хочу вставать на весы. Я год страдала. Так мечтала это сделать. А когда перестала обращать внимание, тогда и не заметила, как это сделала", - рассказала Стужук.

Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

Впрочем, на достигнутом блогер не планирует останавливаться. Стужук сообщила, что теперь будет активнее заниматься спортом, чтобы "точить фигуру".

Стужук, за жизнью которой следят более 5,6 млн подписчиков в Instagram, раскритиковали за отдых с таинственным бойфрендом. Из-за уик-энда с любимым в "Буковеле" ее назвали плохой матерью. Звезда соцсетей несколько дней активно проводила время и налаживала романтические отношения, пока ее трое детей были дома с нянями.