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"Мать-кукушку" Стужук захейтили за отдых с бойфрендом: блогер резко ответила
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Блогера 26-летнюю Софию Стужук, за жизнью которой следят более 5,6 млн подписчиков в Instagram, раскритиковали за отдых с таинственным бойфрендом. Из-за уик-энда с любимым в "Буковеле" ее назвали плохой матерью.

Звезда соцсетей несколько дней активно проводила время и налаживала романтические отношения, пока ее трое детей были дома с нянями. Обвинения хейтеры высказали в Instagram. После этих упреков блогер опубликовала сообщение в сети.

"Мать-кукушка, которая родила аж троих, а теперь решается строить свою жизнь и ездить куда-то без своих кровинок. Почитала комментарии и вопросы в InstaStories. Отвечу только один раз и сразу в посте, а комментарии закрою, потому что не требую ни согласия, ни одобрения, ни мнений", - начала Стужук.

Она отметила, что сейчас переживает тот период, когда ей нужно заниматься личной жизнью, чтобы в будущем показывать пример отношений для детей.

Блогера Софию Стужук назвали "матерью-кукушкой". Звезда Instagram воспитывает троих детей: Лолиту (слева), Оливию и Дмитрия
Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk
Стужук, за жизнью которой следят более 5,6 млн подписчиков в Instagram, раскритиковали за отдых с новым бойфрендом
Звезда соцсетей несколько дней активно проводила время и налаживала романтические отношения, пока ее трое детей были дома с нянями
Блогера Софию Стужук назвали "матерью-кукушкой"
Стужук, за жизнью которой следят более 5,6 млн подписчиков в Instagram, раскритиковали за отдых с новым бойфрендом

"Мне нужно будет время и пространство, чтобы построить личную жизнь. Именно этим я сейчас и занимаюсь. Жизнь - это о периодах. Сейчас такой", - заявила блогер.

Стужук заверила, что прежде всего "должна быть просто счастлива".

"А для этого мне нужно делать то, что хочу, и что для меня важно", - написала она.

Также блогер добавила, что после этого наступит "семейный период", которого она уже ждет.

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"Всей душой к нему стремлюсь и хочу дать детям достойный пример матери, успешного и счастливого человека, адекватных отношений и модели семьи, мужскую ролевую модель, пример любви и любовь родителей", - подытожила женщина.

Стужук поделилась с подписчиками архивными снимками. Звезда сети разместила фото, сделанные в 2011 году. Тогда Стужук еще не ложилась под нож пластического хирурга и пока что не стала матерью. Сейчас она воспитывает троих детей.

На кадрах блогер позирует с тетей Анастасией и ее дочерью Викторией. По ее словам, именно благодаря советам родственницы в материнстве Стужук начала углубленно изучать эту тему. А впоследствии и вести страницу в Instagram.

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Дата
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