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вторник, 14 декабря 2021 01:45

К пластике и трем родам: блогер Стужук показала кадры 10-летней давности
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Блогер 26-летняя София Стужук поделилась с подписчиками архивными снимками.

Звезда сети разместила в InstaStoriesфото, сделанные в 2011 году. Тогда Стужук еще не ложилась под нож пластического хирурга и пока что не стала матерью. Сейчас она воспитывает троих детей.

На кадрах блогер позирует с тетей Анастасией и ее дочерью Викторией. По ее словам, именно благодаря советам родственницы в материнстве Стужук начала углубленно изучать эту тему. А впоследствии и вести страницу в Instagram, в котором за ее жизнью следят уже более 5,6 млн подписчиков.

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Блогер София Стужук показала, как выглядела до пластики и материнства
Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk
Так выглядела звезда Instagram до пластических операций и рождения троих детей
Так выглядела звезда Instagram до пластических операций и рождения троих детей
Так выглядела звезда Instagram до пластических операций и рождения троих детей
Блогер София Стужук показала, как выглядела до пластики и материнства

Самая популярная блогер Украины 26-летняя София Стужук продолжает радовать фанов соблазнительными фото. Звезда сети устраивала горячие фотосессии на пляже в Доминикане, куда отправлялась вместе с тремя детьми и подругой. На снимках позирует в микро-бикини.

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