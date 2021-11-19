Стужук выставила пышные ягодицы и призналась в любви к себе

Самая популярная блогер Украины 26-летняя София Стужук, за жизнью которой следит более 5,7 млн ​​подписчиков, продолжает радовать фанов соблазнительными фото.

Звезда сети устраивает горячие фотосессии на пляже в Доминикане, куда отправилась вместе с тремя детьми и подругой. На снимках позирует в микро-бикини. Кадрами делится в своем Instagram-блоге.

В посте под фото многодетная мать напомнила, что ей в этом году было сложно принять "свои изменения и то, что стало совсем другой".

"Я наконец, кажется, возвращаю себе настоящую. Каждый раз убеждаюсь, что мои изменения (я сейчас не о внешности) мне так нравятся. Я стала открытой", - поделилась она.

Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

По словам Стужук, теперь она "может говорить другим о своих чувствах, озвучивать мысли, желания и намерения".

"Ищу во всем положительное и не концентрируюсь на негативе. Не помню, когда я последний раз на кого-то в этой жизни обижалась или очень злилась. Могу выстраивать границы (иногда еще сложно, но, как минимум, уже с пониманием), могу отказывать по -доброму", - написала блогер.

Многодетная мать полтора года назад была уверена, что она "интроверт и флегматик".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Alyona Alyona в нижнем белье и голая грудь самой молодой солистки "ВИА Гры" - что публикуют звезды в сети

"А это вообще не так. И я наконец-то чувствую, что люблю себя", - добавила она.

Блогер 26-летняя София Стужук показала аппетитные прелести в откровенном купальнике. Также поделилась с подписчиками, где получает душевные оргазмы.