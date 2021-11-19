 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский испугался ответственности и спрятался за Ермаком
Зеленский испугался ответственности и спрятался за Ермаком
3 Просмотров: 2934
На территории России жили людоеды
На территории России жили людоеды
3 Просмотров: 5616
Зеленский сходил на пиво, Тимошенко кормила голубей, а у Кивы забрали оружие: неделя политиков – в фото
Зеленский сходил на пиво, Тимошенко кормила голубей, а у Кивы забрали оружие: неделя политиков – в фото
Просмотров: 2889
"Сын родился в полуземлянке": семья Алешкиных обустроила шесть музеев в Букатинке
"Сын родился в полуземлянке": семья Алешкиных обустроила шесть музеев в Букатинке
Просмотров: 1161
На аллее Героев Небесной сотни провели субботник
На аллее Героев Небесной сотни провели субботник
Просмотров: 927
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом (ВИДЕО, ФОТО)
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом (ВИДЕО, ФОТО)
Просмотров: 1233
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Просмотров: 990
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
Просмотров: 12393
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
10 Просмотров: 4392
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
Просмотров: 837
Фото
Все фото
6
5
10
5
6
Стужук выставила пышные ягодицы и призналась в любви к себе
Стужук выставила пышные ягодицы и призналась в любви к себе
Мэйси Уильямс поразила кадрами из стильной рекламной кампании. Фото: instagram.com/maisie_williams
Мэйси Уильямс поразила кадрами из стильной рекламной кампании. Фото: instagram.com/maisie_williams
Alyona Alyona в нижнем белье и голая грудь самой молодой солистки &quot;ВИА Гры&quot; - что публикуют звезды в сети
Alyona Alyona в нижнем белье и голая грудь самой молодой солистки "ВИА Гры" - что публикуют звезды в сети
Любимый MamaRika поделился, есть ли у них секс после рождения первенца
Любимый MamaRika поделился, есть ли у них секс после рождения первенца
Эпатажная Леди Гага снялась в черно-белых образах и рассказала об отношениях с любимым
Эпатажная Леди Гага снялась в черно-белых образах и рассказала об отношениях с любимым
Видео
Все видео
С участием топ-модели: в клипе "Бумбокс" показали поцелуи под душем и битву фехтовальщиков
С участием топ-модели: в клипе "Бумбокс" показали поцелуи под душем и битву фехтовальщиков
Каменских выпустила осеннее mood video с блогером-романтиком TikTok
Каменских выпустила осеннее mood video с блогером-романтиком TikTok
Сын Илона Маска смешно зашел на онлайн-совещание отца
Сын Илона Маска смешно зашел на онлайн-совещание отца
Американская певица посреди концерта помочилась на фаната. Видео 18+
Американская певица посреди концерта помочилась на фаната. Видео 18+
Для The Weeknd и Post Malone: украинка Таню Муиньо сняла кровавый клип-экшн
Для The Weeknd и Post Malone: украинка Таню Муиньо сняла кровавый клип-экшн
Интервью
1/5
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4293
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1197
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1089
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2637
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1125
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
19 ноября 2021
Просмотров: 360
Нетерпимість
Іноді треба бути чесним. Не лише перед собою, але й перед людьми. Перед собою я чесний. Перед людьми – не завжди. Хто насправді знає, який ...
воскресенье, 21 ноября 2021 01:45

Стужук выставила пышные ягодицы и призналась в любви к себе
6

  Комментировать

Самая популярная блогер Украины 26-летняя София Стужук, за жизнью которой следит более 5,7 млн ​​подписчиков, продолжает радовать фанов соблазнительными фото.

Звезда сети устраивает горячие фотосессии на пляже в Доминикане, куда отправилась вместе с тремя детьми и подругой. На снимках позирует в микро-бикини. Кадрами делится в своем Instagram-блоге.

В посте под фото многодетная мать напомнила, что ей в этом году было сложно принять "свои изменения и то, что стало совсем другой".

"Я наконец, кажется, возвращаю себе настоящую. Каждый раз убеждаюсь, что мои изменения (я сейчас не о внешности) мне так нравятся. Я стала открытой", - поделилась она.

Блогер София Стужук публикует горячие фото с доминиканского пляжа
Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk
Блогер София Стужук публикует горячие фото с доминиканского пляжа
Блогер София Стужук публикует горячие фото с доминиканского пляжа
Блогер София Стужук публикует горячие фото с доминиканского пляжа
Блогер София Стужук публикует горячие фото с доминиканского пляжа

По словам Стужук, теперь она "может говорить другим о своих чувствах, озвучивать мысли, желания и намерения".

"Ищу во всем положительное и не концентрируюсь на негативе. Не помню, когда я последний раз на кого-то в этой жизни обижалась или очень злилась. Могу выстраивать границы (иногда еще сложно, но, как минимум, уже с пониманием), могу отказывать по -доброму", - написала блогер.

Многодетная мать полтора года назад была уверена, что она "интроверт и флегматик".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Alyona Alyona в нижнем белье и голая грудь самой молодой солистки "ВИА Гры" - что публикуют звезды в сети

"А это вообще не так. И я наконец-то чувствую, что люблю себя", - добавила она.

Блогер 26-летняя София Стужук показала аппетитные прелести в откровенном купальнике. Также поделилась с подписчиками, где получает душевные оргазмы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стужук выставила пышные ягодицы и призналась в любви к себе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Украинец принес в полицию деньги, которые нашел возле банкомата
Украинец принес в полицию деньги, которые нашел возле банкомата Просмотров: 10701
Мать 16-летнего водителя Infiniti впервые поговорила с журналистами
Мать 16-летнего водителя Infiniti впервые поговорила с журналистами 1 Просмотров: 7218
Гороскоп на выходные: в чьей жизни станет больше денег и любовных приключений
Гороскоп на выходные: в чьей жизни станет больше денег и любовных приключений
 Просмотров: 6525
Гороскоп на 19 ноября: в чьей жизни наступает период фантастических изменений
Гороскоп на 19 ноября: в чьей жизни наступает период фантастических изменений
 Просмотров: 6435
На территории России жили людоеды
На территории России жили людоеды
 3 Просмотров: 5616
Знаменитости
Джоан Роулинг не пригласили на съемки спецэпизода о "Гарри Поттере"
Джоан Роулинг не пригласили на съемки спецэпизода о "Гарри Поттере" Просмотров: 216
Мэйси Уильямс поразила кадрами из стильной рекламной кампании. Фото: instagram.com/maisie_williams
Мэйси Уильямс поразила кадрами из стильной рекламной кампании. Фото: instagram.com/maisie_williams
5
 Просмотров: 801
"Приехал во вьетнамках и шортах" - финалистка модельного реалити вспомнила худшее свидание
"Приехал во вьетнамках и шортах" - финалистка модельного реалити вспомнила худшее свидание Просмотров: 1476
Alyona Alyona в нижнем белье и голая грудь самой молодой солистки "ВИА Гры" - что публикуют звезды в сети
Alyona Alyona в нижнем белье и голая грудь самой молодой солистки "ВИА Гры" - что публикуют звезды в сети
10
 1 Просмотров: 3267
С участием топ-модели: в клипе "Бумбокс" показали поцелуи под душем и битву фехтовальщиков
С участием топ-модели: в клипе "Бумбокс" показали поцелуи под душем и битву фехтовальщиков
 Просмотров: 288
Больше всего комментируют
16
"Серьезный удар" - в ОП осудили публикацию отчета разведки по "вагнеровцам"
7
Бетонная стена, ров и вышки: Украина готовит границу с РФ и Беларусью
7
Обезоружили, чтобы ликвидировать: скандальный Кива шокировал новым заявлением
4
"Шокирующая информация о "вагнергейте", - Кличко считает, что общество должно получить ответы
4
Порошенко требует немедленно расследовать "вагнергейт", восстановить незаконно уволенных разведчиков и наказать предателей
Голосов: 43900
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть