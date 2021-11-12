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пятница, 12 ноября 2021 10:45

Пышногрудая Стужук в микробикини поделилась, что ей дарит душевные оргазмы
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Блогер 26-летняя София Стужук показала аппетитные прелести в откровенном купальнике. Также поделилась с подписчиками, где получает душевные оргазмы.

Вызывающие фото опубликовала в Instagram, в котором за ее жизнью следят более 5,6 млн пользователей. Звезда предстала в леопардовом купальнике, щеголяя формами.

"А вам знакомо ощущение оргазма души?", - начала пост Стужук.

Блоггерша София Стужук взволновала подписчиков новыми фото из Доминиканы
Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk
Блоггерша София Стужук взволновала подписчиков новыми фото из Доминиканы
Блоггерша София Стужук взволновала подписчиков новыми фото из Доминиканы
Блоггерша София Стужук взволновала подписчиков новыми фото из Доминиканы
Блоггерша София Стужук взволновала подписчиков новыми фото из Доминиканы

Она объяснила, что именно путешествия дарят ей это чувство. Блогер отметила, что она за семь лет "даже сбилась со счета, сколько раз куда-то летала". И каждый раз для нее это - кайф.

"Путешествия - это не только изменение обстановки и привычной картинки. Но и классный инструмент саморазвития. Во-первых, они не могут не развивать. Когда знакомишься с новым: с людьми, культурой, видами, активностью. Во-вторых, эти внутренние ощущения удовольствия, радости, счастья наполняют тебя. И не нужны никакие медитации", - написала блогер.

Она добавила, что "обожает красоту природы".

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"Я каждый раз, встречаясь с новыми видами, получаю душевные оргазмы, клянусь. Особенно с высоты", - написала Стужук.

Самая популярная блогер Украины 26-летняя София Стужук отдыхает с тремя детьми и подругой в Доминикане. С курорта публикует соблазнительные снимки.

Многодетная мать, за жизнью которой следят более 5,6 млн подписчиков в Instagram, показала фото в купальнике. В посте под кадрами отметила, что дети просили полететь на море. А блогер решила выбрать новый для себя курорт.

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