Пышногрудая Стужук в микробикини поделилась, что ей дарит душевные оргазмы

Блогер 26-летняя София Стужук показала аппетитные прелести в откровенном купальнике. Также поделилась с подписчиками, где получает душевные оргазмы.

Вызывающие фото опубликовала в Instagram, в котором за ее жизнью следят более 5,6 млн пользователей. Звезда предстала в леопардовом купальнике, щеголяя формами.

"А вам знакомо ощущение оргазма души?", - начала пост Стужук.

Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

Она объяснила, что именно путешествия дарят ей это чувство. Блогер отметила, что она за семь лет "даже сбилась со счета, сколько раз куда-то летала". И каждый раз для нее это - кайф.

"Путешествия - это не только изменение обстановки и привычной картинки. Но и классный инструмент саморазвития. Во-первых, они не могут не развивать. Когда знакомишься с новым: с людьми, культурой, видами, активностью. Во-вторых, эти внутренние ощущения удовольствия, радости, счастья наполняют тебя. И не нужны никакие медитации", - написала блогер.

Она добавила, что "обожает красоту природы".

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"Я каждый раз, встречаясь с новыми видами, получаю душевные оргазмы, клянусь. Особенно с высоты", - написала Стужук.

Самая популярная блогер Украины 26-летняя София Стужук отдыхает с тремя детьми и подругой в Доминикане. С курорта публикует соблазнительные снимки. Многодетная мать, за жизнью которой следят более 5,6 млн подписчиков в Instagram, показала фото в купальнике. В посте под кадрами отметила, что дети просили полететь на море. А блогер решила выбрать новый для себя курорт.