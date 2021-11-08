"Больше ничего не умею" - блогер Стужук выставила аппетитные ягодицы в Доминикане

Самая популярная блогер Украины 26-летняя София Стужук отдыхает с тремя детьми и подругой в Доминикане. С курорта публикует соблазнительные снимки.

Многодетная мать, за жизнью которой следят более 5,6 млн подписчиков в Instagram, показала фото в купальнике. В посте под кадрами отметила, что дети просили полететь на море. А блогер решила выбрать новый для себя курорт. На серии снимков в сети Стужук позировала в желтом бикини, демонстрируя пышные ягодицы.

"По старой доброй традиции. Просто больше ничего не умею, кроме как жопу фоткать и греть", - подписала она фото.

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Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

Украинская блогер 26-летняя София Стужук показала, как выглядела до похудения. Девушка стеснялась публиковать снимки до похудения. Блогер запустила спортивный челлендж. В течение 21 дня она вместе с другими участницами правильно питалась, занималась спортом, ходила на массажи и делала другие процедуры для похудения.