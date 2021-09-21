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вторник, 21 сентября 2021 15:14

"Прилипли 10 килограммов" - София Стужук показала, как выглядела до похудения
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София Стужук показала свои до\после похудения.
Фото: @sofia_stuzhuk
Блогер скинула два кг.
Из-за стресса после смерти экс-супруга Дмитрия София набрала 10 кг.
София Стужук показала свои до\после похудения.
София Стужук показала свои до\после похудения.

Украинская блогер 26-летняя София Стужук показала, как выглядела до похудения.

Девушка стеснялась публиковать снимки до похудения, отметила она в Instagram.

Блогер запустила спортивный челлендж. В течение 21 дня она вместе с другими участницами правильно питалась, занималась спортом, ходила на массажи и делала другие процедуры для похудения.

"Челендж окончен, но моя трансформация продолжается. Я точно приведу себя в желаемую форму", - написала блогер.

Стужук похудела на 2 кг, однако изменения уже заметны.

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"За этот год мне было трудно принять новое тело и новый вес. Я даже мужу говорила: "Застрели меня, если я буду весить больше 60 килограммов". После того как его не стало, за 1,5 месяца откуда-то прилипли 10 килограммов", - добавила блогер.

В течение года не могла привести тело в нужную форму, призналась она. Стужук готова работать дальше, чтобы получить тело своей мечты.

Блогер и многодетная мать София Стужук заявила о намерении похудеть на 10 кг. Марафон похудения женщина вместе с подругой начала 31 августа. Эксперимент продлился 21 день. Занятия спортом, массажи и особенности питания Стужук освещала в Instagram. София заверила, что это ее первый опыт похудения, ведь раньше она всегда была в форме. С 13 лет ее вес был около 54 кг. Женщина призналась, что начала поправляться из-за стресса после смерти ее экс-мужа Дмитрия.

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