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среда, 26 января 2022 11:39

С мексиканского курорта: Тодоренко в бикини передала интимный привет мужу
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Телеведущая 31-летняя Регина Тодоренко уехала в отпуск без мужа Влада Топалова и сына Майкла. Звезда отдыхает в Мексике.

На снимках, опубликованных в Instagram, позирует в бикини и пляжных нарядах. На одной фотографии появилась в коричневом купальнике. Ведущая посветила на камеру упругими ягодицами.

"Мужу привет", - написала Тодоренко, отметив любимого в подписи к фото.

Телеведущая Регина Тодоренко восхищает фигурой в пляжных образах
Фото: instagram.com/reginatodorenko
Телеведущая Регина Тодоренко восхищает фигурой в пляжных образах
Телеведущая Регина Тодоренко восхищает фигурой в пляжных образах
Телеведущая Регина Тодоренко восхищает фигурой в пляжных образах
Телеведущая Регина Тодоренко восхищает фигурой в пляжных образах

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Пользователи сети заметили, что звезда не фотошопила пляжный кадр:

"Наконец-то честное фото без фотошопа", "С родным целлюлитом", "Натуральная красота", "Вот так орех".

Подписчиков Тодоренко до сих пор беспокоит вопрос, уменьшала ли она грудь. За последние 1,5 года с ее фигурой произошли кардинальные изменения. Звезда похудела на 20 кг. Но женщина заверила, что не уменьшала размер груди с помощью пластических хирургов.

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