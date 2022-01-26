С мексиканского курорта: Тодоренко в бикини передала интимный привет мужу

Телеведущая 31-летняя Регина Тодоренко уехала в отпуск без мужа Влада Топалова и сына Майкла. Звезда отдыхает в Мексике.

На снимках, опубликованных в Instagram, позирует в бикини и пляжных нарядах. На одной фотографии появилась в коричневом купальнике. Ведущая посветила на камеру упругими ягодицами.

"Мужу привет", - написала Тодоренко, отметив любимого в подписи к фото.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

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Пользователи сети заметили, что звезда не фотошопила пляжный кадр:

"Наконец-то честное фото без фотошопа", "С родным целлюлитом", "Натуральная красота", "Вот так орех".

Подписчиков Тодоренко до сих пор беспокоит вопрос, уменьшала ли она грудь. За последние 1,5 года с ее фигурой произошли кардинальные изменения. Звезда похудела на 20 кг. Но женщина заверила, что не уменьшала размер груди с помощью пластических хирургов.