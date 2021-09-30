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четверг, 30 сентября 2021 14:41

"Исчезли без следа" – Регина Тодоренко прокомментировала, куда делась ее пышная грудь
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Подписчиков телеведущей 31-летней Регины Тодоренко до сих пор беспокоит вопрос, уменьшала ли она грудь. За последние полтора года с ее фигурой произошли кардинальные изменения. Звезда похудела на 20 кг.

Но женщина заверила в Instagram, что не уменьшала размер груди с помощью пластических хирургов.

"Так много обсуждений моей груди, которая пропала без следа, что я решила признаться вам и рассказать, что операции по уменьшению груди не было", – отметила Тодоренко.

Она добавила, что просто прекратила грудное вскармливание и полгода усиленно занималась спортом.

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Ведущая Регина Тодоренко показала фотографию, на которой видно грудь до похудения
Фото: instagram.com/reginatodorenko
Теперь ее бюст выглядит вот так благодаря прекращению грудного вскармливания и занятиям спортом
Ведущая Регина Тодоренко поделилась, что не уменьшала размер груди с помощью пластических хирургов
Ведущая Регина Тодоренко поделилась, что не уменьшала размер груди с помощью пластических хирургов
Тодоренко родила сына Майкла в декабре 2018 года

Тодоренко родила сына Майкла в декабре 2018 года. Телеведущая кормила сына грудью один год и три месяца, поэтому результат похудения был заметен не сразу. Однако уже через три месяца после рождения Майкла молодая мать весила 60 кг.

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