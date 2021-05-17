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понедельник, 17 мая 2021 13:12

Регина Тодоренко рассказала, как после родов похудела на 20 кг

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Регина Тодоренко рассказала, как после родов похудела на 20 кг
Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, как она похудела после родов. Вернуться к прежней форме ей помогло интервальные питание и занятия фигурным катанием. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая 30-летняя Регина Тодоренко решила рассказать своим поклонникам, как она похудела после родов. Напомним, что Тодоренко родила сына в декабре 2018 года. Историю похудения звезда опубликовала в Instagram и проиллюстрировала фото, на котором позирует в нижнем белье на последних сроках беременности.

"Когда я шла рожать (74 кг), была уверена, что вернусь домой в весе около 60 кг. Чуда не произошло. Дома весы показали 67 кг. Цели похудеть у меня не было, но очень хотелось прийти в первоначальную форму, быть подтянутой, с упругой кожей, а не дряблостью на боках ", - поделилась Регина.

Телеведущая добавила, что кормила сына грудью один год и три месяца, поэтому результат похудения был заметен не сразу. Однако уже через три месяца после рождения Майкла молодая мама весила 60 кг.

Звезда дала советы, как правильно вернуться к своей идеальной формы.

"Первое, на что необходимо обратить внимание, это питание. Оно должно быть сбалансированным. Также у меня был режим - прием пищи каждые четыре часа + перекусы, как у ребенка. С 22:00 до 07:00 только вода, чай (не кофе) и хлебцы по желанию. Я прислушивалась к своему организму и ела много овощей, мяса, рыбы, приготовленных деликатно. Запеченные, на пару, отварные продукты, но без сахара. Очень важно удалить из своего рациона соусы, добавки, сладкие приправы. Я дико грешила поеданием круассанов, потому что очень люблю. Соответственно, мое восстановление длилось дольше чем, могло бы".

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Также Регина поделилась секретом интервального питания.

"После кормления грудью я, как и раньше, начала практиковать интервальные питания: 10 часов ешь, 14 часов пьешь воду, чай. Думала, что будет очень сложно. Когда я была дома, удавалось придерживаться такого питания, но на работе - сложнее. Съемочный день длится 10-14 часов + дорога, поэтому приходится есть, но я стараюсь выдерживать интервал хотя бы 12 часов между приемами пищи ", - поделилась Регина.

Также звезда отметила, что спорт вернулся в ее жизнь через полтора года после родов.

"Я начала заниматься фигурным катанием. Нагрузку увеличивала постепенно. Сначала один час, через два месяца по четыре - пять часов в день. Тренировки проходят стабильно три - четыре раза в неделю, иногда пять. В первые два месяца тренировок я сбросила семь килограмм и весила 53 кг. Не могу сказать, что в жизни выглядела здоровой. Мне комфортнее в весе 55 кг, но они быстро вернулись на отдыхе ", - призналась ведущая.

Также Тодоренко заметила, что регулярные массажи и баня раз в месяц помогают поддерживать стабильный вес.

"Сейчас будете смеяться, но когда укладываю малыша, качаю ноги или занимаюсь йогой возле кроватки", - добавила Регина.

Ведущая сама выпекает печенье и кексы без сахара, готовит блины из гречневой муки. Все орехи и бобовые вымачивают около 12 часов.

Телеведущая и бывшая певица 30-летняя Регина Тодоренко решила похвастаться фигурой в купальнике. Звезда опубликовала в Instagram соблазнительное фото, сделанное во время отдыха. На фото Тодоренко позирует в черном сплошном купальнике, демонстрируя упругие ягодицы.

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