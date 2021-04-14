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среда, 14 апреля 2021 07:59

Регина Тодоренко в купальнике продемонстрировала аппетитные ягодицы
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Телеведущая и бывшая певица 30-летняя Регина Тодоренко решила похвастаться фигурой в купальнике.

Звезда опубликовала в Instagram соблазнительное фото, сделанное во время отдыха. На фото Тодоренко позирует в черном сплошном купальнике, демонстрируя упругие ягодицы.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

"Вы тоже обломались, как и я? Уже почти начала собирать чемодан на майские, достала любимые купальники и вернула обратно, когда в Турцию приостановили полеты", - пожаловалась ведущая.

Тодоренко планировала отправиться в Турцию на майские праздники, но сдала билеты из-за приостановки авиасообщения со страной.

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Россия, где Тодоренко сейчас живет с мужем Владом Топаловым, ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией под предлогом профилактики завоза новой коронавирусной инфекции. Ограничения будут действовать с 15 апреля по 1 июня.

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