Никитюк поделилась, от чего готова отказаться ради экономии: "Знаю, что такое бедность"

Телеведущая и блогер 34-летняя Леся Никитюк раскрыла, на чем готова экономить. Призналась, что остаться без высокого заработка не боится.

По словам ведущей "Нового канала", она знает, что может справиться в любой ситуации. Этим поделилась в интервью журналу "Добрые советы".

"Я знаю, что такое бедность. Знаю, что такое, когда денег вообще нет. Знаю, как огород кормит человека. Знаю, как мамины закрутки спасают на корпоративах, в Новый год и день рождения. Могу прожить и на 200 гривен, и на 200 тысяч гривен, и на 2 миллиона. В этих моментах мне не страшно - выживу в любом случае, потому что прошла путь, когда денег не было, когда их очень хотелось, когда они были необходимы", - рассказала Никитюк.

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Если придется экономить, звезда в первую очередь откажется от одежды.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Покупаю качественные вещи и обувь, они долго служат, поэтому без новых точно обойдусь. Еще я, наверное, откажусь от дорогого автомобиля и пересяду во что-нибудь попроще. Обслуживание авто и страхование требуют очень много денег. Откажусь, наверное, от beauty-процедур и покраски волос. А вот от дорогих кремов – нет, потому что не хочу быстро стареть", – сказала она.

Никитюк порадовала фанатов сексапильным фото. Звезда опубликовала кадр, на котором изгибалась в постели. Для соблазнительного фотосета выбрала черный комплект нижнего белья и колготы из коллаборации бренда Skims американской светской львицы Ким Кардашьян с модным домом Fendi. Стоимость колгот составляет около 3 тыс. грн ($115) на официальном сайте марки.