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среда, 12 января 2022 18:49

Никитюк в колготках за 3 тыс. грн очаровала подписчиков смелым декольте
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Телеведущая 34-летняя Леся Никитюк порадовала фанатов сексапильным фото.

Звезда опубликовала кадр, на котором изгибалась в постели, на странице в Instagram. Для соблазнительного фотосета выбрала черный комплект нижнего белья и колготы из коллаборации бренда Skims американской светской львицы Ким Кардашьян с модным домом Fendi. Стоимость колгот составляет около 3 тыс. грн ($115) на официальном сайте марки.

"Никогда ничего себе не жалейте. Кто-то уехал отдыхать на острова, я сделала проще: за такие же деньги купила себе колготки", - пошутила Никитюк.

Ведущая Леся Никитюк позировала в кровати в колготках за 3 тыс. грн
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Американская светская львица Ким Кардашьян позирует в рекламной кампании в тех же колготках, которые приобрела Никитюк. Их цена на официальном сайте составляет 5
Никитюк также посоветовала в посте ничего не жалеть себе
Никитюк также посоветовала в посте ничего не жалеть себе
Никитюк также посоветовала в посте ничего не жалеть себе

В комментариях пользователи сети оценили смелый образ блогера:

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"Леся Ивановна, это не честно, где фото крупным планом", "Кошка", "Пантера".

Ведущая Леся Никитюк решила в морозную зиму порадовать не только себя, но и фанатов жарким архивным фото. Появилась в крохотном бикини с животным принтом, опираясь на доску для серфинга. Никитюк соблазнительно выпятила ягодицы.

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