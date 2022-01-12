Никитюк в колготках за 3 тыс. грн очаровала подписчиков смелым декольте

Телеведущая 34-летняя Леся Никитюк порадовала фанатов сексапильным фото.

Звезда опубликовала кадр, на котором изгибалась в постели, на странице в Instagram. Для соблазнительного фотосета выбрала черный комплект нижнего белья и колготы из коллаборации бренда Skims американской светской львицы Ким Кардашьян с модным домом Fendi. Стоимость колгот составляет около 3 тыс. грн ($115) на официальном сайте марки.

"Никогда ничего себе не жалейте. Кто-то уехал отдыхать на острова, я сделала проще: за такие же деньги купила себе колготки", - пошутила Никитюк.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В комментариях пользователи сети оценили смелый образ блогера:

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"Леся Ивановна, это не честно, где фото крупным планом", "Кошка", "Пантера".

Ведущая Леся Никитюк решила в морозную зиму порадовать не только себя, но и фанатов жарким архивным фото. Появилась в крохотном бикини с животным принтом, опираясь на доску для серфинга. Никитюк соблазнительно выпятила ягодицы.