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воскресенье, 26 декабря 2021 01:45

"Захотелось теплых фото" - Леся Никитюк выставила аппетитные ягодицы в микро-бикини
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Ведущая Леся Никитюк решила в морозную зиму порадовать не только себя, но и фанатов жарким архивным фото.

Снимком с отдыха на пляже поделилась в Instagram. Появилась в крохотном бикини с животным принтом, опираясь на доску для серфинга. Никитюк соблазнительно выпятила ягодицы.

"Захотелось теплых фото в своем Instagram. В холодном Киеве сейчас -10°С", - подписала она фото.

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Ведущая Леся Никитюк часто радует фанатов смелыми фото в купальнике
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Ведущая Леся Никитюк часто радует фанатов смелыми фото в купальнике
Ведущая Леся Никитюк часто радует фанатов смелыми фото в купальнике
Ведущая Леся Никитюк часто радует фанатов смелыми фото в купальнике
Ведущая Леся Никитюк часто радует фанатов смелыми фото в купальнике

Телеведущая 34-летняя Леся Никитюк показалась в сексуальном наряде. Порадовала фанатов пикантным снимком в День Святого Николая.

На фото Никитюк позировала в белом платье от звездного модельера Андре Тана. Образ дополнила новогодними носками. Также ведущая показала, какой "подарок" получила от Святого Николая.

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