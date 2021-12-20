 
Ексклюзивы
1/5
"Не ко времени" - Гройсман об объединении с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман об объединении с Аваковым
Просмотров: 423
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
1 Просмотров: 792
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Просмотров: 549
Зеленским жестко манипулируют
Зеленским жестко манипулируют
5 Просмотров: 2637
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
Просмотров: 4771
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 8208
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
Просмотров: 2646
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
Просмотров: 2529
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Просмотров: 513
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Просмотров: 3645
Фото
Все фото
5
6
10
4
10
Никитюк в соблазнительном платье от Андре Тана похвасталась, что &quot;нашла&quot; под подушкой
Никитюк в соблазнительном платье от Андре Тана похвасталась, что "нашла" под подушкой
С Каменских, Потапом и Святым Николаем: как крестили сына Осадчая и Горбунов
С Каменских, Потапом и Святым Николаем: как крестили сына Осадчая и Горбунов
Жена белорусского хоккеиста покоряет Instagram секси-снимками в белье
Жена белорусского хоккеиста покоряет Instagram секси-снимками в белье
Книжный рынок и лестница кинотеатра - певица посоветовала самые инстаграмные места столицы
Книжный рынок и лестница кинотеатра - певица посоветовала самые инстаграмные места столицы
&quot;Худая и нервная&quot; Полякова в секси-боди и топлесс от супермоделей - что публикуют звезды в сети
"Худая и нервная" Полякова в секси-боди и топлесс от супермоделей - что публикуют звезды в сети
Видео
Все видео
С Tayanna, Jerry Heil и экс-участницей "ВИА Гры" - инфлюенсер выпустила новогодний гимн
С Tayanna, Jerry Heil и экс-участницей "ВИА Гры" - инфлюенсер выпустила новогодний гимн
"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора
"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора
Экс-подопечная Monatik выпустила первый трек после прекращения сотрудничества с артистом
Экс-подопечная Monatik выпустила первый трек после прекращения сотрудничества с артистом
Navka в новом альбоме продемонстрировала рождественские мотивы в современном обрамлении
Navka в новом альбоме продемонстрировала рождественские мотивы в современном обрамлении
"А я закохана знов" - солистка Kazka с партнером по "Танцях із зірками" сыграли пару
"А я закохана знов" - солистка Kazka с партнером по "Танцях із зірками" сыграли пару
Интервью
1/5
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 450
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 387
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2583
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2196
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3654
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
17 декабря 2021
Просмотров: 594
Редакційне завдання
Місяць тому, коли європейська преса тільки почала обговорювати питання повномасштабного вторгнення росіян в Україну, до мене звернувся редактор ...
понедельник, 20 декабря 2021 15:24

Никитюк в соблазнительном платье от Андре Тана похвасталась, что "нашла" под подушкой
5

  Комментировать

Телеведущая 34-летняя Леся Никитюк показалась в сексуальном наряде. Порадовала фанатов пикантным снимком в День Святого Николая.

На фото в Instagram Никитюк позировала в белом платье от звездного модельера Андре Тана. Образ дополнила новогодними носками. Также ведущая показала, какой "подарок" получила от Святого Николая.

"А я под подушкой нашла ноги. А вы? С праздником", - подписала она снимок.

Телеведущая Леся Никитюк поразила сеть стройностью в сексуальном наряде
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Телеведущая Леся Никитюк поразила сеть стройностью в сексуальном наряде
Телеведущая Леся Никитюк поразила сеть стройностью в сексуальном наряде
Телеведущая Леся Никитюк поразила сеть стройностью в сексуальном наряде
Телеведущая Леся Никитюк поразила сеть стройностью в сексуальном наряде

В комментариях подписчики поделились впечатлениями от наряда звезды:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С Каменских, Потапом и Святым Николаем: как крестили сына Осадчая и Горбунов

"Красавица", "Отличный образ", "Какое красивое платье, а ноги - просто мечта", "Твои ноги - это святое".

Никитюк радовала поклонников пикантными фото. Телезвезда отдыхала в Кабо-Верде в Западной Африке. Позировала в блестящем мини-платье. Фотосессию устроила на пляже.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Никитюк в соблазнительном платье от Андре Тана похвасталась, что "нашла" под подушкой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
декабря

Ломаченко рассказал, когда станет профессионалом

Доцента осудили на 10 лет

Создали общество "Просвита". Там работала Леся Украинка

Самое читаемое
В Карпатах фотоловушка &quot;поймала&quot; краснокнижного кота &quot;тихохода&quot;
В Карпатах фотоловушка "поймала" краснокнижного кота "тихохода"
5
 2 Просмотров: 13338
Гороскоп на 20-26 декабря: кому звезды предвещают богатство и карьерный рост
Гороскоп на 20-26 декабря: кому звезды предвещают богатство и карьерный рост
 Просмотров: 9135
Людоед и Белый лебедь, который &quot;ударил&quot; министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
34
 Просмотров: 8208
9-летнего ребенка похитили возле школы (обновлено)
9-летнего ребенка похитили возле школы (обновлено) Просмотров: 8145
Зеленский имеет свою &quot;Липецкую фабрику&quot; - Майкл Щур
Зеленский имеет свою "Липецкую фабрику" - Майкл Щур 5 Просмотров: 7875
Знаменитости
С Tayanna, Jerry Heil и экс-участницей "ВИА Гры" - инфлюенсер выпустила новогодний гимн
С Tayanna, Jerry Heil и экс-участницей "ВИА Гры" - инфлюенсер выпустила новогодний гимн
 Просмотров: 63
"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора
"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора
 Просмотров: 558
После обвинений в сексуальном насилии агентство отказалось от Криса Нота
После обвинений в сексуальном насилии агентство отказалось от Криса Нота Просмотров: 261
С Каменских, Потапом и Святым Николаем: как крестили сына Осадчая и Горбунов
С Каменских, Потапом и Святым Николаем: как крестили сына Осадчая и Горбунов
6
 Просмотров: 2529
Жена белорусского хоккеиста покоряет Instagram секси-снимками в белье
Жена белорусского хоккеиста покоряет Instagram секси-снимками в белье
10
 Просмотров: 6183
Больше всего комментируют
5
Зеленским жестко манипулируют
5
Депутатке Геращенко заблокировали страницу в Facebook. Она связывает это с атакой ботов с Банковой
5
Зеленский имеет свою "Липецкую фабрику" - Майкл Щур
4
Украина будет сама защищаться в случае вторжения РФ - Резников
3
Порошенко объявили о подозрении в госизмене
Голосов: 44025
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть