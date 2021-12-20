Никитюк в соблазнительном платье от Андре Тана похвасталась, что "нашла" под подушкой

Телеведущая 34-летняя Леся Никитюк показалась в сексуальном наряде. Порадовала фанатов пикантным снимком в День Святого Николая.

На фото в Instagram Никитюк позировала в белом платье от звездного модельера Андре Тана. Образ дополнила новогодними носками. Также ведущая показала, какой "подарок" получила от Святого Николая.

"А я под подушкой нашла ноги. А вы? С праздником", - подписала она снимок.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В комментариях подписчики поделились впечатлениями от наряда звезды:

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"Красавица", "Отличный образ", "Какое красивое платье, а ноги - просто мечта", "Твои ноги - это святое".

Никитюк радовала поклонников пикантными фото. Телезвезда отдыхала в Кабо-Верде в Западной Африке. Позировала в блестящем мини-платье. Фотосессию устроила на пляже.