На африканском отдыхе: Никитюк увлекла фигурой в ультракоротком платье

Ведущая 34-летняя Леся Никитюк радует поклонников пикантными фото. Телезвезда отдыхает в Кабо-Верде в Западной Африке.

С курорта публикует эффектные снимки в Instagram. Позировала в блестящем мини-платье. Фотосессию устроила на пляже.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В комментариях фаны восхитились Никитюк:

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"Какая же она красивая", "Какое платье. Ты невероятна", "Богиня", "Шикарно", "Глаз не отвести".

Ведущая Леся Никитюк продемонстрировала стильный осенний наряд. Позировала на фоне инсталляции с тыквами. Никитюк захватила фанов трендовым образом: предстала в укороченной кожаной дубленке, что особенно актуально этой осенью, бежевых свитерах, кепи и брюках с разрезами. Дополнила образ ботильонами на каблуке с квадратным носком.