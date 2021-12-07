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вторник, 07 декабря 2021 01:45

На африканском отдыхе: Никитюк увлекла фигурой в ультракоротком платье
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Ведущая 34-летняя Леся Никитюк радует поклонников пикантными фото. Телезвезда отдыхает в Кабо-Верде в Западной Африке.

С курорта публикует эффектные снимки в Instagram. Позировала в блестящем мини-платье. Фотосессию устроила на пляже.

Телеведущая Леся Никитюк поражает снимками из африканского отпуска
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Телеведущая Леся Никитюк поражает снимками из африканского отпуска
Телеведущая Леся Никитюк поражает снимками из африканского отпуска
Телеведущая Леся Никитюк поражает снимками из африканского отпуска
Телеведущая Леся Никитюк поражает снимками из африканского отпуска

В комментариях фаны восхитились Никитюк:

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"Какая же она красивая", "Какое платье. Ты невероятна", "Богиня", "Шикарно", "Глаз не отвести".

Ведущая Леся Никитюк продемонстрировала стильный осенний наряд. Позировала на фоне инсталляции с тыквами. Никитюк захватила фанов трендовым образом: предстала в укороченной кожаной дубленке, что особенно актуально этой осенью, бежевых свитерах, кепи и брюках с разрезами. Дополнила образ ботильонами на каблуке с квадратным носком.

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