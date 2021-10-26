 
Ексклюзивы
1/5
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
Просмотров: 1881
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
1 Просмотров: 648
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
Просмотров: 1962
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Просмотров: 1341
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
1 Просмотров: 1620
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Просмотров: 6210
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 540
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 4248
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 792
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3943
Фото
Все фото
5
5
5
5
14
В пастельных оттенках: Никитюк показалась в трендовом осеннем образе
В пастельных оттенках: Никитюк показалась в трендовом осеннем образе
Плиссированная и кожаная: беспроигрышные варианты юбок для осеннего образа
Плиссированная и кожаная: беспроигрышные варианты юбок для осеннего образа
Белая рубашка и тренч: какие вещи никогда не выйдут из моды
Белая рубашка и тренч: какие вещи никогда не выйдут из моды
Спортивный костюм и короткие пуховики: назвали антитренды этой осени
Спортивный костюм и короткие пуховики: назвали антитренды этой осени
По мотивам работ украинских художниц: Андре Тан и Осадчая выпустили осеннюю коллекцию
По мотивам работ украинских художниц: Андре Тан и Осадчая выпустили осеннюю коллекцию
Видео
Все видео
От украинского бренда: Елена Зеленская надела трендовый костюм для визита в США
От украинского бренда: Елена Зеленская надела трендовый костюм для визита в США
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Показали процесс создания новой сумки Dior
Показали процесс создания новой сумки Dior
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Интервью
1/5
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
Просмотров: 612
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 729
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2592
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1656
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 963
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
26 октября 2021
Просмотров: 270
Почекайте
– Допоможіть знайти матері місце в лікарні. В будь-якій. Брат готовий повезти машиною куди скажете, – просить далека знайома Ольга з ...
среда, 27 октября 2021 01:45

В пастельных оттенках: Никитюк показалась в трендовом осеннем образе
5

  Комментировать

Ведущая Леся Никитюк продемонстрировала стильный осенний наряд.

Блогер опубликовала кадры с нежной фотосессии. Позировала на фоне инсталляции с тыквами. Никитюк захватила фанов трендовым образом: предстала в укороченной кожаной дубленке, что особенно актуально этой осенью, бежевых свитерах, кепи и брюках с разрезами. Дополнила образ ботильонами на каблуке с квадратным носком.

Леся Никитюк показалась в стильном осеннем образе
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк показалась в стильном осеннем образе
Леся Никитюк показалась в стильном осеннем образе
Леся Никитюк показалась в стильном осеннем образе
Леся Никитюк показалась в стильном осеннем образе

В комментариях подписчики пошутили, что звезда "еще лук под тыквы подобрала".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как в Дорофеевой: какой выбрать и с чем сочетать горячий тренд сезона

"Плохая примета. Никогда замуж не выйдешь", "На всех никудышных поклонников тыкв хватит", "Невероятно красивая Леся", "Кавалеров есть с чем встретить".

Ведущая Леся Никитюк поделилась с фанатами, как громко и ярко отпраздновала 34 года. Звезда на днях устроила вечеринку в стиле 1990-х.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В пастельных оттенках: Никитюк показалась в трендовом осеннем образе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Звезда сериала &quot;Школа&quot; обнажила бедра в вызывающей фотосессии
Звезда сериала "Школа" обнажила бедра в вызывающей фотосессии
5
 Просмотров: 13384
Блохин высказался о прощании Милевского под песню &quot;Виват, король&quot;
Блохин высказался о прощании Милевского под песню "Виват, король" Просмотров: 12051
Голая Анна Саливанчук прикрылась тюлем и рассудила о страхе осуждения
Голая Анна Саливанчук прикрылась тюлем и рассудила о страхе осуждения
5
 Просмотров: 11592
Ярославский прокомментировал будущее сотрудничество с Маркевичем
Ярославский прокомментировал будущее сотрудничество с Маркевичем Просмотров: 4518
Гороскоп на 25 октября: в чьей жизни наступит переломный момент
Гороскоп на 25 октября: в чьей жизни наступит переломный момент
 Просмотров: 4041
Мода
Плиссированная и кожаная: беспроигрышные варианты юбок для осеннего образа
Плиссированная и кожаная: беспроигрышные варианты юбок для осеннего образа
5
 Просмотров: 774
Белая рубашка и тренч: какие вещи никогда не выйдут из моды
Белая рубашка и тренч: какие вещи никогда не выйдут из моды
5
 Просмотров: 3159
Спортивный костюм и короткие пуховики: назвали антитренды этой осени
Спортивный костюм и короткие пуховики: назвали антитренды этой осени
5
 Просмотров: 5958
Кейт Миддлтон показала, какой оттенок красного выбрать для элегантного образа
Кейт Миддлтон показала, какой оттенок красного выбрать для элегантного образа Просмотров: 225
По мотивам работ украинских художниц: Андре Тан и Осадчая выпустили осеннюю коллекцию
По мотивам работ украинских художниц: Андре Тан и Осадчая выпустили осеннюю коллекцию
14
 Просмотров: 864
Больше всего комментируют
10
Данилов рассказал о прокремлевских группах в Украине
9
"Я за жесткую президентскую республику" - Данилов
3
"По-русски программы не веду" - тревел-блогер отказал гостелеканалу "Дом"
2
"Офшор 95": в НАПК рассказали о проверке декларации Зеленского
2
В "Квартале" есть самоцензура относительно Зеленского - Пикалов
Голосов: 676
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть