В пастельных оттенках: Никитюк показалась в трендовом осеннем образе

Ведущая Леся Никитюк продемонстрировала стильный осенний наряд.

Блогер опубликовала кадры с нежной фотосессии. Позировала на фоне инсталляции с тыквами. Никитюк захватила фанов трендовым образом: предстала в укороченной кожаной дубленке, что особенно актуально этой осенью, бежевых свитерах, кепи и брюках с разрезами. Дополнила образ ботильонами на каблуке с квадратным носком.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В комментариях подписчики пошутили, что звезда "еще лук под тыквы подобрала".

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"Плохая примета. Никогда замуж не выйдешь", "На всех никудышных поклонников тыкв хватит", "Невероятно красивая Леся", "Кавалеров есть с чем встретить".

Ведущая Леся Никитюк поделилась с фанатами, как громко и ярко отпраздновала 34 года. Звезда на днях устроила вечеринку в стиле 1990-х.