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четверг, 21 октября 2021 17:55

В стиле 1990-х: Леся Никитюк ярко отпраздновала день рождения
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Ведущая Леся Никитюк поделилась с фанатами, как громко и ярко отпраздновала 34 года. Звезда на днях устроила вечеринку в стиле 1990-х.

Именинница появилась в латексном комбинезоне и золотистом дождике-накидке. Гости также оделись тематически: лосины с принтом, кожаные куртки-косухи, джинсы, спортивные костюме. Женщины сделали пышные прически и макияж в духе тех лет. Фотографиями с вечеринки ведущая поделилась в Instagram.

"Друзья, вчера был лучший день рождения за всю историю моей жизни. Я очень счастлива, что у меня есть такие друзей. Спасибо всем за поздравления", - подписала она фото.

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Ведущая Леся Никитюк отметила громко 34-летие
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Ведущая Леся Никитюк отметила громко 34-летие
Ведущая Леся Никитюк отметила громко 34-летие
Ведущая Леся Никитюк отметила громко 34-летие
Ведущая Леся Никитюк отметила громко 34-летие

Телеведущая и блогер Леся Никитюк 19 октября отмечала 34-летие.

Никитюк родом из Хмельницкого. После школы поступила в Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию. Во время учебы была участницей команды КВН "Торнадо люкс".

В 2009 году с подругой Ольгой Панасенко выступала в "Бигуди шоу". В 2011-м Никитюк и Панасенко приняли участие в шоу "Рассмеши комика", в котором выиграли 10 тыс. грн. Год спустя снова выступили в этом проекте и рассмешили юмористов на 50 тыс. грн, а потом еще на 20 тыс. грн.

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