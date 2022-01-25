Тина Кароль отмечает 37-летие. Самые горячие фото и малоизвестные факты из жизни именинницы

Телеведущая и народная артистка Украины Тина Кароль 25 января отмечает 37 лет. Татьяна Либерман, настоящее имя певицы, родилась в семье инженеров. В детстве ее отдали в музыкальную школу в Ивано-Франковске, где она училась вокалу и игре на пианино. Будущая звезда часто участвовала в школьных мероприятиях, разных конкурсах и театральных постановках.

Gazeta.ua собрала самые соблазнительные фото именинницы и рассказывает, почему исполнительница не устраивает вечеринки по случаю дня рождения последние 12 лет и кому подарила квартиру в столице.

1. Сценический псевдоним, впоследствии ставший реальным именем звезды, придумала сама Либерман. Сначала она называлась Тиной Король. Но во время одного из конкурсов русскоязычная ведущая прочла Кароль вместо Король. Певице понравился такой вариант больше.

2. Звезда соблюдает вегетарианство, не употребляет сладости и минимум три раза в неделю занимается в спортзале. Также выполняет кардиоупражнения, играет в теннис, плавает и танцует. Так певица держит себя в форме.

3. Ведущая признавалась, что с 25 лет не праздновала день рождения. В 2010-м у ее мужа Евгения Огира диагностировали рак желудка. Пара вместе боролась за его жизнь, но спустя три года любимого певицы не стало.

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"Всегда выбирала сидеть в студии, петь, сниматься в "Голосе" или бежать от лишних глаз и поздравлений на Северный полюс, к северному сиянию. Это только день, но так много в нем надежд", – говорила Кароль.

Фото: instagram.com/tina_karol

4. В 2015 году знаменитость подарила квартиру победителю пятого сезона "Голосу країни" Антону Копытину. Он вместе с женой и двумя детьми вынужден был покинуть дом в Донецке после начала боевых действий. Впоследствии мужчина принял участие в талант-шоу, в котором победил под руководством Кароль.

5. Песню артистки под названием "Україна - це ти" внесли в школьную программу в 2016 году. Эту композицию звезда исполнила вместе с участниками "Голос. Діти" на сцене шоу. Ее внесли в "Хрестоматию украинской детской литературы" для чтения в первых и вторых классах.

Кароль прокомментировала отказ быть ведущей в шоу "Танці із зірками". В прошлом сезоне ее заменила Иванна Онуфрийчук. Фанаты певицы удивились, когда впервые вела танцевальное шоу не Кароль. Звезда раньше не высказывалась на эту тему.