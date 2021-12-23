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четверг, 23 декабря 2021 17:30

Тина Кароль впервые призналась, почему отказалась быть ведущей "Танців із зірками"

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Исполнительница Тина Кароль прокомментировала отказ быть ведущей в шоу "Танці із зірками". В прошлом сезоне ее заменила Иванна Онуфрийчук.

Фанаты певицы удивились, когда впервые вела танцевальное шоу не Кароль. Звезда раньше не высказывалась на эту тему. Но в интервью KP.ua впервые призналась, почему так произошло.

"В этом году мы договорились с "Танцами" вести шоу. А за неделю до выхода в эфир мне говорят, что на паркете появится еще одна ведущая на коммерческой основе. Оценив нашу панель ведущих, я сразу сказала, что не вижу в этом успеха. И отказалась. Это микроклимат, сценарная история", - объяснила она.

Автор: instagram.com/tina_karol
  Тина Кароль призналась, почему не захотела вести "Танці із зірками"
Тина Кароль призналась, почему не захотела вести "Танці із зірками"

Кароль уверена, что была права.

"Не сработал этот дуэт. И трио в таком формате тоже бы не сработало. Мое правило: если я участвую в проекте, он должен быть суперуспешным, потому что я в него вкладываю всю энергию и талант", - сказала артистка.

По ее словам, многие думали, что она "на контракте в "1+1".

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"Слава Богу, я свободный человек и могу сказать открыто. Многие думали, что я на контракте в "1+1". Нет. Каждый раз мы договаривались. Мне непросто дался мой статус, и я не готова каждого подтягивать к имени Тина Кароль", - добавила звезда.

Певица Тина Кароль приняла участие в пикантном фотосете. 36-летняя звезда появилась в смелых образах в соблазнительном кампейне. На кадрах извивалась в латексном топе и черном боди с глубоким декольте.

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