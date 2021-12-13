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понедельник, 13 декабря 2021 22:39

Кароль в боди с экстремальным декольте прорекламировала колготки
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Певица Тина Кароль приняла участие в пикантном фотосете. 36-летняя звезда появилась в смелых образах в соблазнительном кампейне.

Откровенными фотографиями поделилась в Instagram. На кадрах извивалась в латексном топе и черном боди с глубоким декольте.

Кароль продемонстрировала колготки с надписью "красиво", которые создала в коллаборации с бельевым брендом Giulia.

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Артистка Тина Кароль снялась в сексуальном кампейне
Фото: instagram.com/tina_karol
Артистка Тина Кароль снялась в сексуальном кампейне
Артистка Тина Кароль снялась в сексуальном кампейне
Артистка Тина Кароль снялась в сексуальном кампейне
Артистка Тина Кароль снялась в сексуальном кампейне

Артистка Тина Кароль поразила поклонников соблазнительными кадрами. Она участвовала в стильной рекламной кампании. Звезда появилась в мини и колготках под названием "Скандал". На другом фото – в кожаном пальто. Вызывающими фото прорекламировала собственную линию колготок.

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