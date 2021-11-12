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пятница, 12 ноября 2021 17:00

Кароль в "скандальных" колготках обольстила подписчиков: "Ракурс несравненный"
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Артистка Тина Кароль поразила поклонников соблазнительными кадрами. Она участвовала в стильной рекламной кампании.

Звезда на снимках в Instagram появилась в мини и колготках под названием "Скандал". На другом фото – в кожаном пальто. Вызывающими фото прорекламировала собственную линию колготок.

Артистка Тина Кароль поразила поклонников соблазнительными кадрами
Фото: instagram.com/giulia_ua
Артистка Тина Кароль поразила поклонников соблазнительными кадрами
Артистка Тина Кароль поразила поклонников соблазнительными кадрами
Артистка Тина Кароль поразила поклонников соблазнительными кадрами
Артистка Тина Кароль поразила поклонников соблазнительными кадрами

В комментариях под фото пользователи сети восхитились секси-образом певицы:

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"Ракурс несравненный", "Красиво", "Горячо", "Тина Григорьевна, шалим?"

Артистка 36-летняя Тина Кароль возмутила поклонников смелым образом. На днях она побывала в TikTok-доме uLove Home, где блогеры создают короткие ролики. В одном из таких звезда снялась и сама. Кароль ошарашила фанов облегающим коричневым комбинезоном, который позволил рассмотреть ее интимные места. Один из тиктокеров опубликовал видео в сети.

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