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пятница, 05 ноября 2021 11:29

Кароль в облегающем наряде ошарашила фанов роликом: "Сплошная пошлость"

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Кароль в облегающем наряде ошарашила фанов роликом: &quot;Сплошная пошлость&quot;
Тина Кароль в облегающем комбинезоне нарвалась на шквал критики. Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

Артистка 36-летняя Тина Кароль возмутила поклонников смелым образом.

На днях она побывала в TikTok-доме uLove Home, где блогеры создают короткие ролики. В одном из таких звезда снялась и сама. Кароль ошарашила фанов облегающим коричневым комбинезоном, который позволил рассмотреть ее интимные места. Один из тиктокеров опубликовал видео в сети.

Шокированные фанаты выразили недовольство в комментариях под видео:

"Фу, гадость", "Реклама пирожка, что ли?", "Сплошная пошлость", "Тина и ее Канделаки", "А перед тем, как публиковать, можно было просмотреть все нюансы видео?".

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Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

Некоторые пользователи сети начали защищать Кароль и посоветовали другим следить за собой:

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"Да она просто не заметила это. А все, кто пишут о пирожках и варениках, наверное, затягивают одежду еще туже", "Разнообразие, всегда стоит сделать и увидеть критику", "Лучшая. А люди – злые", "Сексуальная Тина" .

Певица Тина Кароль поразила нежной фотосессией. Звезда предстала в эффектном наряде для издания Vogue Ukraine.

Позировала в прозрачном сером платье, выставив на обозрение длинные ноги. В интервью для журнала рассказала о недавно представленном студийном альбоме.

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