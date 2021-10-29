"Никогда не была столь сексуальной" - Кароль позировала в прозрачном платье

Певица Тина Кароль поразила нежной фотосессией. Звезда предстала в эффектном наряде для издания Vogue Ukraine.

Артистка поделилась кадрами из романтического фотосета в InstaStories. Позировала в прозрачном сером платье, щеголяя длинными ногами. В интервью для журнала рассказала о недавно представленном студийном альбоме.

"Я пропадаю в студии круглосуточно непрерывно - и вот результат: три альбома за год. "Двойной рай" - очень вокальный альбом: это эстетика медленных треков 2000-х, музыки, которую исполняли замечательные певицы Тони Брэкстон, Мэрайя Кэри. Я давно не чувствовала себя такой сексуальной, соблазнительной, как в этих песнях. Да, я бывала разной - смелой и решительной, меланхолической и грустной, но столь сексуальной и мелодичной - никогда", - призналась Кароль.

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Фото: vogue.ua

Артистка 36-летняя Тина Кароль представила клип на песню "Двойной рай" из нового студийного альбома. Видеоработа является романтическим триллером, снятым в соответствии с киноэстетикой 2000-х.